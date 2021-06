Bibliser Damen gehen neue Wege

Biblis. Mit etwas Verspätung aufgrund der Corona-Pandemie starten am Sonntag auch die Tennis-Damen in die Saison. Im Gegensatz zur vergangenen Runde stieg das erste Damenteam des TC Biblis von der Verbands- in die Gruppenliga ab. „Der Grund dafür ist, dass wir in diesem Jahr nicht mehr als Viererteam, sondern als Sechsermannschaft antreten“, erklärt TCB-Kapitänin Ann-Kathrin Thoma.

Dafür bekamen die Bibliserinnen mit Paula Rauch und Noelle Volk zwei neue Spielerinnen, zudem wurde Michelle Fetsch aus der zweiten Mannschaft hochgezogen. Dazu hat der Club die zweite Mannschaft, die erneut in der Bezirksoberliga aufschlagen wird, als Backup, sollten Spielerinnen ausfallen.

Ann-Kathrin Thoma freut sich auf den Saisonstart. © Berno Nix

Obwohl die Bibliser damit eine schlagkräftige Mannschaft haben, zählt Thoma das TCB-Sextett nicht unbedingt zu den Favoriten: „Das wird eine ganz andere Sache als in einer Gruppe mit Viererteams, zumal wir die anderen Teams gar nicht einschätzen können. Unser Ziel ist deshalb zunächst der Klassenerhalt.“

Fokus auf Doppeltraining

In den letzten Trainingseinheiten legten Thoma & Co das Hauptaugenmerk auf die Doppel, die in den vergangenen Jahren immer eine besondere Stärke der Bibliserinnen waren: „Wegen der Covid-Beschränkungen dürfen wir ja erst seit drei Wochen wieder zu viert auf den Platz, deshalb lag darauf zuletzt unser Fokus.“ Weniger Kopfzerbrechen bereitet Thoma dagegen die Umstellung auf die neuen vom Verband vorgeschriebenen Tennisbälle, die von vielen stark kritisiert werden: „Zum einen wurden die Bälle seit der Einführung noch einmal überarbeitet, zum anderen haben wir uns mittlerweile eigentlich ganz gut darauf einstellen können.“

Zum Saisonauftakt steht für die Bibliserinnen gleich die erste Auswärtsfahrt an. Dabei reisen die TCB-Damen am Sonntag nach Walldorf (ab 9 Uhr). Thoma hofft auf einen gelungenen Start: „Wir freuen uns, dass es endlich losgeht und wollen die Runde möglichst gut beginnen.“ Für die zweite Bibliser Mannschaft steht in der Bezirksoberliga am Sonntag das erste Heimspiel an, dabei empfängt das Viererteam die SKG Stockstadt (ab 9 Uhr).

Auch das Damenteam der TG Bobstadt begeht den Saisonauftakt mit einem Heimspiel. Dabei trifft der Bobstädter Sechser auf die MSG Brendau/Brensbach/Ernsthofen (ab 14 Uhr).

In der Bezirksligagruppe der Viererteams empfängt das Quartett des TC Lampertheim den TC Rodau (ab 9 Uhr). rago

