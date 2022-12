Bibliser Achterbahnfahrt

Biblis. Mit gemischten Gefühlen bilanziert Sascha Schnöller, Trainer des Handball-A-Ligisten TG Biblis, die gerade abgeschlossene Hinrunde. Nach zuletzt drei aufeinanderfolgenden Niederlagen sind die Ried-Handballer mit 14:12 Punkten auf Platz sechs zurückgefallen, punktgleich mit der HSG Fürth/Krumbach II. Allerdings beträgt der Rückstand zu Platz vier, den die TGB über viele Wochen lang behaupten konnte, weiterhin nur zwei Zähler.

Von Beginn der Saison an haderte Schnöller mit dem enormen Verletzungspech, das seinem Team widerfuhr. Das Trio Peter Schmitzer, Marius Kettler und Andres Retamal konnte in der Vorrunde kein einziges Spiel absolvieren. Dazu fielen immer wieder aufs Neue Leistungsträger aus. Patrick Schneider fehlte häufig, zuletzt erwischte es auch noch Lars Dotzauer mit einer schweren Knieverletzung, nachdem der großgewachsene Rückraumspieler und Rückkehrer von der HSG Bensheim/Auerbach bereits zuvor nur knapp die Hälfte der Partien bestreiten konnte.

Die vielen Ausfälle wirkten sich entsprechend auf die Trainingsbeteiligung aus, mit der Schnöller überhaupt nicht zufrieden sein kann. Durchschnittlich fünf bis sechs Feldspieler konnte der TGB-Coach in den Dienstagseinheiten begrüßen. Viel zu wenig, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung voranzutreiben. „Da kannst du einfach nichts Neues einführen, geschweige denn die Mannschaft gezielt auf den kommenden Gegner vorbereiten“ so die ernüchternde Erkenntnis Schnöllers.

Derbysieg überstrahlt Halbserie

Besonders wurmt den TGB-Coach die Heimschlappe am dritten Spieltag gegen den TV Büttelborn II. Allerdings zeigte seine Mannschaft anschließend eine Reaktion, gewann viermal in Serie, darunter der umjubelte Derbysieg gegen den allgemein enttäuschenden Bezirksoberliga-Absteiger TV Lampertheim, womit im Vorfeld nicht unbedingt zu rechnen war.

Doch es gab neben dem Derbysieg durchaus noch weitere positive Ausschläge in der Vorrunde. Ganze 410 Mal netzte der TGB-Torexpress ein, besser traf nur der Ligaprimus aus Trebur. Mit 106 in 13 Spielen erzielten Toren findet sich Routinier David Winkler auf dem zweiten Platz der Torschützenliste wieder. Besser traf nur Maximilian Wagner (124) von der HSG Bieberau/Modau. Den beiden Youngster Philipp Reis und Erik Waschitzka bescheinigt Schnöller einen enormen Leistungsschub. Vor allem Reis nahm die neue Rolle auf Rückraum-Mitte bestens an und avanchierte mit 64 Toren obendrein zum zweitbesten Werfer innerhalb der TGB-Angriffswelle.

Am 14. Januar in Eberstadt

Für die am Samstag, 14. Januar, mit einem Auswärtsspiel bei der TG Eberstadt beginnenden Rückrunde wünscht sich Trainer Sascha Schnöller die Rückkehr des einen oder anderen Langzeitverletzten, weitaus mehr Siegermentalität und Willen bei den Heimspielen, von denen möglichst keines mehr verloren gehen soll.

Sollte sein Team dann auf Platz sechs Anfang Mai über die Ziellinie gehen, kann der TGB-Coach gut damit leben. Inwieweit Trainer Sascha Schnöller allerdings über die Saison hinaus der TG Biblis als Trainer der ersten Herrenmannschaft erhalten bleibt, ist aktuell noch nicht geklärt. fh