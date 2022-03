Biblis will attackieren

Ried. Am Sonntag nimmt der FV Biblis den nächsten Angriff Richtung Meisterschaft in der Kreisliga A. Fünf Punkte trennen die Gurkenstädter aktuell vom Platz an der Sonne. Am Sonntag steht das erste Heimspiel 2022 an – es kommt der FC 07 Bensheim II. Ob die SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag beim TSV Aschbach spielt, ist noch offen.

FV Biblis – FC 07 Bensheim II

Nachdem die Bibliser mit einem Sieg ins neue Jahr gestartet sind, steht am Sonntag das erste Heimspiel an. Gegen die zweite Garnitur des FC 07 Bensheim rechnet FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer mit einem Sieg: „Momentan sieht es gut für uns aus. Dieses Spiel wollen wir unbedingt gewinnen. Es wird aber nicht einfach, am letzten Sonntag haben die Bensheimer gegen Lörzenbach ja ein richtig starkes Spiel gemacht. Für einen Sieg müssen wir von Beginn an wach sein.“

Im Hinspiel ließen die Bibliser den Bensheimern keine Chance und gewannen mit 5:0. Ein Ergebnis, das Schnitzer auch am Sonntag gefallen würde. Trotzdem warnt der FVB-Coach davor, die Bensheimer zu unterschätzen: „Wir dürfen das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Es gilt, unser Spiel durchzuziehen und dann schauen wir, was geht.“ Bis auf den verletzten Torwart Felix Heiliggehalten können die Bibliser in Bestbesetzung antreten.

TSV Aschbach – SG NoWa

Am vergangenen Sonntag musste die Sportgemeinde ihr Heimspiel gegen die TG Jahn Trösel coronabedingt absagen. In dieser Woche stünde eigentlich die erste Auswärtsfahrt dieses Jahres an. Ob die SG NoWa aber spielen kann, ist noch offen. „Momentan haben wir elf Corona-Fälle. Eigentlich würden wir gerne spielen, aber das entscheidet sich erst am Samstag, wenn sich die Spieler freitesten. Wir würden wohl elf Spieler zusammenbekommen, auch wenn das nicht die beste Mannschaft sein wird“, sagte NoWa-Coach Jens Stark. rago