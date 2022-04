Biblis wieder in der Spur

Ried. Mit einem Heimsieg im Top-Spiel der Kreisliga A kehrte der FV Biblis wieder in die Erfolgsspur zurück. Gegen den TSV Reichenbach siegten die Bibliser mit 5:2 und sichert damit vorerst Platz zwei. Die SG Nordheim/Wattenheim musste beim FC Ober-Abtsteinach dagegen eine Auswärtsniederlage einstecken.

FV Biblis – TSV Reichenbach 5:2

„Durch diesen Sieg gegen einen direkten Konkurrenten haben wir unsere kleine Negativserie hoffentlich wieder überwunden. Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Meine Mannschaft war bissig in den Zweikämpfen und hat überlegt gespielt. Insgesamt haben wir diese Partie durch eine starke Mannschaftsleistung auch in der Höhe völlig verdient gewonnen“, freute sich FVB-Coach Torsten Schnitzer nach dem wichtigen Heimsieg gegen Verfolger aus Reichenbach.

Der Bibliser Dennis Wojtaszek behauptet in dieser Szene den Ball. © Berno Nix

Nach einer guten Viertelstunde köpfte Patrick Wagner die Bibliser in Führung (15.), danach vollendete André Bandieramonte eine Flanke aus dem rechten Halbfeld zum 2:0 (22.). Zwar kamen die Reichenbacher kurz darauf zum Anschlusstreffer (36.), aber im direkten Gegenzug zaubert Lucas Schestag einen „Sonntagsschuss aus 30 Metern genau in den Winkel“ (Schnitzer) aus dem Schuh (39.) – 3:1. Erneut währte die Freude über den Treffer nur kurz, denn noch vor dem Pausenpfiff blieb der TSV durch einen Treffer aus dem Getümmel im Spiel (42.).

In der zweiten Halbzeit sorgte schließlich André Bandieramonte mit zwei Treffern (70., 90.) für einen souveränen 5:2-Heimsieg über den direkten Verfolger.

FC Ober-Abts. – SG NoWa 5:3

„Wenn man auswärts beim Tabellendritten drei Tore schießt und dann trotzdem mit leeren Händen nach Hause fahren muss, ist das natürlich bitter. Trotzdem kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Über weite Strecken haben wir das Spiel bestimmt, aber zu viele Chancen liegenlassen“, sagte SG NoWa-Coach Jens Stark nach dem Abpfiff. In der ersten Halbzeit ging der FCO in Führung (2.), doch die Sportgemeinde glich durch Marc Bormuth aus (21.). Danach köpfte Luca Weber eine Gärtner-Flanke zum 2:1 ein (33.), in der zweiten Halbzeit sorgte Luk Mehner für den Ausgleich (52.). Für die Vorentscheidung sorgte schließlich ein Foulelfmeter, den Vaselin Georgiev sicher verwandelte (54.) und dann das 4:2 folgen ließ (66.). Daniel Grunder verkürzte nochmals (73.), doch der FCO setzte den Schlusspunkt (88.). rago