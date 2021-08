Biblis und SG NoWa stellen sich Odenwälder Übermacht

Ried. Bereits am vergangenen Wochenende begann für die meisten Fußballclubs in Südhessen die neue Saison. Am kommenden Sonntag nehmen nun auch die Kicker in der Kreisliga A den Spielbetrieb auf. Lediglich 14 Mannschaften kämpfen in der A-Liga künftig um die Meisterschaft und gegen den Abstieg. Aus dem Ried stellen sich mit der SG Nordheim/Wattenheim und dem FV Biblis lediglich zwei Teams der Übermacht aus dem Odenwald. Am ersten Spieltag hoffen sowohl die Bibliser als auch die Sportgemeinde auf einen erfolgreichen Saisonstart (ab 15.30 Uhr). Torsten Schnitzer, Spielertrainer beim FVB, rechnet beim Auswärtsspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach mit einer hart umkämpften Partie: „Da in der letzten Saison beide Spiele gegen Ober-Abtsteinach ausgefallen sind, ist das für mich noch eine große Unbekannte. Auf dem engen Kunstrasenplatz im Odenwald wird es nicht einfach, aber wir wollen auf Sieg spielen und möglichst den ersten Erfolg einfahren.“ Personell muss die Schnitzer-Elf am Sonntag auf Denny Osswald, der sich noch im Urlaub befindet, verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die SG Nordheim/Wattenheim reist dagegen am Sonntag zum SV Winterkasten. „In den letzten Jahren haben wir dort eigentlich nie etwas mitnehmen können, deshalb ist unser Minimalziel, mindestens einen Punkt zu entführen“, sagt SG-NoWa-Coach Jens Stark. Wie für fast alle Mannschaften ist es auch für ihn schwer, die tatsächliche Leistungsstärke seiner Truppe einzuschätzen. „In der Vorbereitung ist es Winterkasten ähnlich ergangen wie uns – die Ergebnisse sind eher durchwachsen ausgefallen. Wie viele andere auch, wissen wir nicht wirklich, wo wir stehen. Allerdings ist der SVW keine Übermannschaft. Wir werden mit breiter Brust hinfahren, werden sie aber nicht unterschätzen.“

Ohne Gress und Rettig

Verzichten muss die SG NoWa in Winterkasten auf Malte Gress und Julien Rettig. Gress hat sich im Training am Sprunggelenk verletzt und Rettig befindet sich nach einer Sprunggelenksverletzung im Aufbau. Stark: „Julien hat immer wieder Schmerzen, wir müssen wohl noch bis zu sechs Wochen ohne ihn auskommen.“ rago