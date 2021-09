Biblis nimmt sich Platz zwei zum Ziel

Ried. Die Medenrunde der Tennis-Damen neigt sich ihrem Ende entgegen. Während der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis nach der Schlappe in der vergangenen Woche nichts mehr mit Meisterschaft und Aufstieg zu tun hat, will der Bezirksliga-Sechser der TG Bobstadt die Tabellenführung verteidigen.

Nach der glatten Niederlage gegen Gruppenliga-Primus BW Wiesbaden, die die Bibliserinnen aus dem Rennen um die Meisterschaft warf, hat das Sextett um Kapitänin Ann-Kathrin Thoma diesmal eine vergleichsweise einfache Aufgabe zu lösen. Beim TC Rüsselsheim schlägt das TCB-Team am Sonntag (ab 9 Uhr) beim Tabellensiebten auf. „In Wiesbaden hat der Gegner verdient gewonnen, die waren einfach besser. Deshalb haben wir uns da auch nicht großartig geärgert. In Rüsselsheim ist unsere Mannschaft wieder komplett, wir haben uns den Auswärtssieg fest vorgenommen und wollen in den letzten beiden Saisonspielen den zweiten Platz angreifen“, sagt Ann-Kathrin Thoma.

Das Bezirksoberliga-Quartett des TCB (3.) empfängt am Sonntag den TC Nauheim II (5.), in der gleichen Gruppe der Viererteams reist das Damen-Quartett des TC Bürstadt (2.) zur SKG Stockstadt (4.). Beide Spiele Sonntag ab 9 Uhr.

TGB steuert auf den Titel zu

In der Bezirksliga steuert das Damen-Sextett der TG Bobstadt nach vier Siegen aus vier Spielen weiter auf die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg zu.

Am Sonntag (ab 9 Uhr) empfängt das Bobstädter Sextett um Kapitänin Alexandra Landgraf mit dem TC Lützelbach den Tabellensechsten. „Unser Ziel ist es, den ersten Platz zu verteidigen. Aus eigener Erfahrung kennen wir Lützelbach nicht, ihre Stärke können wir deshalb nur anhand der ihrer Ergebnisse in diesem Jahr einschätzen“, sagt Landgraf. Im Kader der Bobstädterinnen wird es wohl keine großen Änderungen geben.

In der Bezirksligagruppe der Viererteams hofft der TC Lampertheim (5.) am Sonntag (ab 9 Uhr) beim sieglosen TC 77 Riedstadt (8.) auf den zweiten Saisonerfolg. rago