Biblis nimmt Favoritenrolle an

Wattenheim. Wenn sich am Sonntag auf dem Rasenplatz in Biblis-Wattenheim die SG Nordheim/Wattenheim und der FV Biblis in der Kreisliga A zum Lokalderby gegenüberstehen, dann sind die Rollen zumindest auf dem Papier klar verteilt. „Wir sind in diesem Duell der Underdog, wollen aber am Sonntag gerne den Schwung aus unserem zweiten Saisonsieg mitnehmen und können nun das Derby etwas entspannter angehen“, freute sich Trainer Jens Stark über den 4:0 (3:0)-Sieg über den Tabellenfünften TG Jahn Trösel (siehe eigener Bericht).

Kann sein Team betreuen, aber selbst nicht spielen: Torsten Schnitzer. © Nix

„Die Favoritenrolle im Derby nehme ich gerne an, schließlich sind wir Zweiter und spielen am Sonntag beim Vorletzten, da sind die Rollen schon klar verteilt, auch wenn man keinen Gegner unterschätzen darf“, nutzte FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer am Mittwochabend die Gelegenheit, die SG NoWa noch einmal zu beobachten. „Derbys haben ja ihre eigenen Gesetze, aber im Hinspiel war das kein richtiges Derby von unserer Seite“, empfand NoWa-Trainer Stark den Auftritt seines Teams beim 0:2 im Oktober 2021 letztlich als zu brav. „Die jungen Spieler kennen sich aus dem JFV BiNoWa und spielen dann eben auch gegen ihre Freunde. Aber trotzdem gilt es, einfach alles ins Spiel reinzuwerfen. Der FVB will Aufstiegsrelegationsplatz zwei verteidigen und wir wollen gerne den Abstiegsrelegationsplatz noch verlassen. Biblis wird daher am Sonntag 120 Prozent geben und wir müssen mit 120 Prozent dagegen halten“, fordert Stark.

Dass die Gäste aus ihren letzten beiden ausgetragenen Ligaspielen nur einen Zähler mitnehmen konnten, ist FVB-Coach Torsten Schnitzer nicht entgangen. „Wir wollen Platz zwei verteidigen“, sagt Schnitzer. Zuletzt ging der FVB allerdings im Heimspiel gegen den ISC Fürth beim 1:2 leer aus. „Die Einstellung der ganzen Mannschaft hat gestimmt, da konnte man keinen Vorwurf machen. Aber es kam nie ein richtiger Spielfluss zustande“, führte Schnitzer dies auch auf die Störgeräusche von außen zurück. „Das Spiel hat 105 Minuten gedauert, mehr muss man dazu wohl nicht sagen“, sollte Schnitzer diese Partie auch wegen des Elfmeters, der zum späten Siegtreffer für den ISC führte, und wegen der Roten Karte für den FVB-Spielertrainer in schlechter Erinnerung behalten. Schnitzer ist am Sonntag als Spieler gesperrt. „Ich hoffe, dass André Bandieramonte spielen kann, er ist beruflich sehr eingespannt“, berichtet Schnitzer.

„Auch ohne ihren Spielertrainer sind die Bibliser sehr gefährlich, gerade wenn ich an ihre Winterneuzugänge André Bandieramonte und Lucas Schestag denke. Wobei Lucas ja von uns nach Biblis gewechselt ist“, erwartet Jens Stark hoch motivierte Gäste. Personell können die Hausherren nicht aus dem Vollen schöpfen, so fehlen mit Pascal Metz und Timo Gansmann beide Stammtorhüter wegen Krankheit. „Es kann daher sein dass wieder Jonas Reis im Tor steht, der eigentlich Feldspieler ist.“ Stark muss zudem auf Lukas Fell (Verdacht auf Bänderriss) und Robin Metz (Knieverletzung) verzichten.

