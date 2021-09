Biblis ist gerüstet

Ried. Nachdem die Auswärtspartie der SG Nordheim/Wattenheim gegen den SV Lindenfels am vergangenen Samstag wegen eines Corona-Verdachtsfall abgesagt werden musste, empfängt die Sportgemeinde am Sonntag den FC Ober-Abtsteinach auf dem Wattenheimer Sportplatz. Der FV Biblis trifft beim A-Liga-Spitzenspiel auf den TSV Reichenbach.

TSV Reichenbach – FV Biblis

Dass die Bibliser für die Top-Partie gut gerüstet sind, machte die Mannschaft von Spielertrainer Torsten Schnitzer bereits am Mittwochabend im Pokalspiel gegen Gruppenligist FSG Riedrode deutlich. Zwar verlor der FVB mit 1:3 (0:2), verkaufte sich aber dennoch gut. „Ich war mit unserer Leistung absolut zufrieden. In der ersten Halbzeit hatten wir einige gute Chancen und hätten eigentlich in Führung gehen müssen. Letztlich haben sich die Riedroder mit ihrer individuellen Klasse durchgesetzt und aus ihren wenigen Chancen das Maximale herausgeholt“, kommentierte Schnitzer die Begegnung. Für Riedrode traf Sinisa Pitlovic (22., 45., 62.), für den FVB Pascal Titze (47.).

In Reichenbach hofft Schnitzer auf den nächsten Punktspielsieg: „Unser Ziel ist es, am TSV vorbeizuziehen und das geht nur mit drei Punkten.“ Allerdings muss der FVB auf Roy Ruffini verzichten, hinter den Einsätzen von Ramon Kronauer und Luca Jöst stehen Fragezeichen.

SG NoWa – FC Ober-Abtsteinach

„Unsere Bilanz der letzten Jahre gegen den FCO ist sehr schwach. Unser Minimalziel ist deshalb ein Punkt. Besser wäre aber ein Sieg, denn so würden wir mit Ober-Abtsteinach gleichziehen. Wir werden versuchen, möglichst lang die Null zu halten und dann den einen oder anderen Konter setzen. Wichtig wird zudem, dass wir ihren gefährlichen Stürmer Maximilian Gärtner neutralisieren“, sagt SG-Trainer Jens Starkvor dem Heimspiel gegen den direkten Tabellennachbarn. Während Malte Gress wieder in den Kader zurückkehrt, fallen Tobias Theiss und Jonas Pixberg verletzt aus, Lukas Fell (Urlaub) und Jonathan Bedford (Arbeit) fehlen. rago

