Biblis II will Schwung aus Zwingenberg mitnehmen

Ried. Auch die Fußball-B- und C-Liga im Ried setzen am Wochenende ihre Restrunde fort.

FV Hofheim – Hambach abgesagt

Dieses B-Liga-Spiel wurde coronabedingt auf Mittwoch, 6. April, verlegt. Das ist bereits die zweite Spielverlegung dieser Art, denn das Heimspiel gegen den SV Kirschhausen wird am Dienstag, 29. März, nachgeholt. Trainer Markus Dech will alles daran setzen, um den Ligaverbleib für die trainingsfleißigen Hofheimer zu sichern. „Die Aufgabe ist nicht einfach, aber sie macht mir sehr viel Freude“, erklärt Dech, der über viele Jahre hinweg den Hofheimer Nachwuchs trainierte. Inzwischen aber gab er bekannt, dass er im Sommer aus beruflichen und familiären Gründen sein Traineramt niederlegen wird, so dass Hofheims Sportlicher Leiter Alexander Krämer derzeit auf der Suche nach einem Nachfolger ist. hias

FSG Riedrode II – FSV Rimbach

Das wohl leichteste Saisonspiel vor der Brust haben die die Spieler der FSG Riedrode II, die am Sonntag Kreisliga-B-Tabellenführer FSV Blau-Weiß Rimbach empfangen. hias

SG Olympia/VfB – Kirschhausen

Um im Abstiegskampf zu bestehen, hat B-Ligist SG Olympia/VfB Lampertheim im Adam-Günderoth-Stadion keine andere Wahl, als dem SV Kirschhausen drei Punkte abzuknöpfen. Die Elf aus dem Heppenheimer Stadtteil blieb in dieser Saison etwas hinter den Erwartungen zurück, zählt aber nach wie vor zu den spielstarken Teams der Liga, was die Aufgabe für Lampertheim nicht gerade einfach macht. hias

TSV Auerbach II – SG Hüttenfeld

Endlich mal wieder etwas Zählbares holen will die SG Hüttenfeld, die im Bensheimer Weiherhausstadion auf die zweite Mannschaft der TSV Auerbach trifft. hias

FV Biblis II – Schwanheim

„Mindestens vier bis fünf Punkte“ will C-Ligist FV Biblis II aus den Partien gegen Zwingenberg, Schwanheim und Olympia Lorsch II mitnehmen. Den vielleicht wichtigsten Zähler holte die A-Liga-Reserve am vergangenen Sonntag in Zwingenberg. Da gelang der Elf von Spielertrainer Sven Sauer in der Nachspielzeit das 1:1. Damit wahrten die Bibliser den Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Vorletzten. „Das kann doch ganz wichtig werden“, meint Sauer.

Mit einem Heimerfolg am Sonntag könnte der Zwölfte (17 Punkte) bis auf zwei Zähler an den Neunten Schwanheim herankommen. Das Hinspiel endete 1:1. „Ein Sieg würde uns extrem weiterhelfen, aber es sind noch sehr viele Punkte zu vergeben“, weiß Sauer, der nach der mauen Leistung in Zwingenberg betont: „Wir wollen uns auf jeden Fall steigern und wieder punkten.“

Jonas Drolshagen (Uni) fällt aus, Roy Ruffini und Roman Link sind fraglich. Sauer hofft, dass „der ein oder andere A-Jugendspieler“ zum Einsatz kommen kann. Verstärkung könnte es auch aus der „Ersten“ geben. cpa

Elmshausen – Et. Bürstadt II

Neun Punkte trennen den Siebten Eintracht Bürstadt II (26) in der C-Liga vom Vierten Elmshausen (35). Eigentlich nicht die Welt – doch zwischen Schichtdienstlern und Angeschlagenen (Daniele Caschetto, Anthony Staudigl, Daniel Patti) gestaltet sich die Bürstädter Trainingswoche wieder einmal schwierig. „Im Kader fehlt es an Breite“, sagt Spielertrainer Daniel Patti. Nach den Niederlagen bei der FSG Bensheim (1:3) und gegen Tabellenführer Hammelbach/Scharbach (0:1) „wären Punkte wichtig für die Moral“, weiß der Offensivmann.

Chancenlos sieht Patti seine Elf in Elmshausen nicht: „Sie leben vor allem von ihrem Torjäger Marvin Feher.“ Feher führt die Torjägerliste mit 30 Treffern klar an. Die Odenwälder stellen mit 78 Buden die beste Offensive der Liga. Vor all dem ist Patti aber nicht bange: „Gegen Hammelbach haben wir gut dagegengehalten. Da hatten wir nur eine dumme Situation, in der leider das 0:1 gefallen ist.“ cpa