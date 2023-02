Biblis II will Revanche

Biblis. Schon eine Woche vor dem offiziellen Restrundenstart ist die zweite Mannschaft des FV Biblis in der Fußball-C-Liga gefordert. Am Sonntag (13 Uhr) empfängt die Elf von Spielertrainer Lukas Berg die SG Lautern zum Nachholspiel im Pfaffenau-Stadion. Die Bibliser Reserve, die als Zwölfter nach 19 Spielen fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat, will Revanche für das Hinspiel, in dem sie sich 0:1 gegen die SG Lautern geschlagen geben mussten. „Das war ein sehr gutes Fußballspiel. Wir haben dort damals unter der Woche sehr knapp verloren“, erinnert sich Berg.

Den Tabellenfünften (34 Punkte) kann der FVB-II-Coach „gar nicht einschätzen“, wie er sagt: „Lautern hat sich in der Winterpause komplett neu aufgestellt.“ Personell ist Berg guter Dinge. Nur die Langzeitausfälle Marc-Ali Üstün und Marcel Sauer fehlen. „Verletzte habe ich sonst keine. Es sollten also alle an Bord sein“, so Berg. cpa