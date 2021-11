Biblis II im Kellerduell unter Zugzwang

Ried. Zum Ende der Hinrunde in der Fußball-C-Liga steht der zweiten Mannschaft des FV Biblis ein Sechs-Punkte-Spiel bevor. Am Sonntag (13 Uhr) kommt Italia Bensheim ins Pfaffenau-Stadion. Die Reserve von Eintracht Bürstadt gastiert um 15.30 Uhr bei der SG Gronau.

Biblis II – Italia Bensheim

Die Niederlagen gegen den SV Zwingenberg (2:3) und den SV Unter-Flockenbach III (1:8) haben Biblis II richtig wehgetan. Weil die FSG Bensheim (elf Punkte) und Zwingenberg (zehn) zuletzt ordentlich aufholten, fiel die Elf von Spielertrainer Sven Sauer mit acht Zählern auf den vorletzten Platz zurück. Einen Platz über Biblis II steht der FC Italia (neun Punkte), der zuletzt bei Ober-Abtsteinach II (2:5) und Birkenau II (0:7) unter die Räder kam. „Wenn du in dieser Klasse bestehen willst, musst du dieses Spiel gewinnen“, stellt sich Sauer auf Abstiegskampf pur ein: „Italia ist klar Letzter in der Fairnesstabelle. Wenn wir mit dieser härteren Gangart nicht klarkommen, sieht es schlecht aus.“

Schlecht war auch die Trainingsbeteiligung der 1b-Elf nach der 1:8-Klatsche in Unter-Flockenbach. „Am Sonntag müssen wir eine andere Einstellung an den Tag legen“, meint Sauer. Giuseppe Mililli (krank) und Marcel Sauer (muss lernen) fallen aus. Dafür ist die erste FVB-Mannschaft in der A-Liga spielfrei und könnte Spieler abstellen.

Gronau – Et. Bürstadt II

Auch in diesem Jahr macht der Tabellendritte Gronau (29 Punkte) seinem Ruf als Heimmacht alle Ehre. Zu Hause sammelten die Bensheimer 19 von 21 möglichen Zählern. „Die Tagesform wird entscheiden. Rasenplatz bedeutet für uns eine Umstellung, aber an einem guten Tag sind immer drei Punkte drin“, sagt Bürstadts Co-Spielertrainer Daniel Patti. Ob es ein guter Tag für den Tabellenneunten (20 Punkte) wird, hängt auch von den personellen Entscheidungen am Freitag ab. „Wir wissen noch nicht, wen wir von der ersten Mannschaft bekommen oder wen wir nach oben abgeben müssen“, meint Patti. cpa