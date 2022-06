Die Tennis-Damen aus dem Ried erlebten am Sonntag einen erfolgreichen vierten Spieltag in der Medenrunde. Während der Gruppenliga-Sechser des TC Biblis durch einen Sieg auf den vierten Tabellenplatz kletterte, verteidigte die zweite Mannschaft die Tabellenführung in der Bezirksoberliga. Auch der Vierer des TC Lampertheim bleibt in der Bezirksliga Spitzenreiter.

TC Biblis – TEC ...