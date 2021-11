Biblis festigt Platz zwei

Ried. Am vorletzten Spieltag in diesem Jahr konnte der FV Biblis nach einem 5:1-Heimsieg gegen den SC Rodau den zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga A weiter festigen. Die SG Nordheim/Wattenheim bleibt dagegen im Keller stecken. Am Donnerstagabend reichte es für die Blau-Weißen noch zu einem torlosen Remis beim SV Lindenfels, am Sonntag unterlag der Ried-Club bei der TG Jahn Trösel knapp mit 2:3.

FV Biblis – SC Rodau 5:1

Die Rodauer gingen durch einen Sonntagsschuss von Florian Mitsch zunächst in Führung (6.). Vom Rückstand ließen sich die Bibliser aber nicht irritieren. Spielertrainer Torsten Karl Schnitzer köpfte erst den Ausgleich (10.), danach traf Aidaen Robert Carson Alle Kopas zu Gunsten des FVB ins eigene Netz (45.+2). In der zweiten Halbzeit ließen die Gurkenstädter nichts mehr anbrennen. Torsten Schnitzer (Freistoß, 58.), Ramon Kronauer (73.) und Janos Hajduk (Foulelfmeter, 80.) erhöhten zum Endstand.

TG Jahn Trösel – SG NoWa 3:2

Nach der Nachholpartie in Lindenfels, in der die Sportgemeinde zumindest das anvisierte Remis erkämpfte, folgte in Trösel eine knappe 2:3-Niederlage. „Das ist bitter, denn wir waren eigentlich die bessere Mannschaft. Uns fehlt aktuell lediglich das Glück. Einen Vorwurf kann ich meinen Spielern nicht machen“, ärgerte sich SGN-Coach Jens Stark. Für Trösel trafen Dominik Arnold (15,), Stefan Zink (25.) und Maximilian Spitzer (52.). Für die SG NoWa waren die Treffer von Jonas Reis (65.) und Marc Bormuth (76.) zu wenig. rago