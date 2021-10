Biblis bleibt oben dran

Ried. In der Fußball-Kreisliga A bleibt FV Biblis nach einem Auswärtssieg beim FC 07 Bensheim II auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Die SG Nordheim/Wattenheim musste sich dagegen mit einem Unentschieden gegen den TSV Aschbach begnügen.

SG NoWa – TSV Aschbach 1:1

„Man kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Die Jungs haben diesmal durchgehend gekämpft. Man merkt, dass die Mannschaft will und alles gibt. Uns fehlt derzeit lediglich das Glück“, sagte SG-NoWa-Coach Jens Stark nach dem Remis gegen die Aschbacher.

In der ersten Halbzeit gingen die Gäste durch einen Schuss aus 22 Metern von Carsten Wihrauch in Führung (40.). In der zweiten Hälfte drückte die Spielgemeinschaft. Nach einem Freistoß von Robin Metz schippte Marc Bormuth zum 1:1-Endstand ein. „Danach haben wir noch einige gute Chancen gehabt, haben unsere Möglichkeiten aber nicht genutzt“, haderte Stark.

FC 07 Bensheim II – FV Biblis 0:5

„Insgesamt war das ein sehr verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren die Bensheimer gleichwertig. Im zweiten Durchgang haben wir unsere Überlegenheit aber ausgespielt und letztlich verdient gewonnen. Wir können absolut zufrieden sein“, freute sich FVB-Spielertrainer Torsten Schnitzer.

Zunächst brachte er selbst die Gurkenstädter per Doppelschlag komfortabel in Führung (2., 55.). Danach trafen Pascal Titze (56.), Dennis Wojtaszek (68.) und Janos Haydu (89.).

Schnitzer lobte nach der Partie: „Das war eine rundherum gelungene und gute Mannschaftsleistung von uns.“ rago