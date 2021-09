Berg: „Offen wie noch nie“

Hüttenfeld. „Riesig“ sei die Vorfreude auf die neue Tischtennis-Saison beim ersten Herrenteam der SG Hüttenfeld, sagt Kapitän Volker Berg. So manches Fragezeichen steht trotzdem noch im Raum. „Wir haben trainiert, aber nicht in der Intensität wie in den Vorjahren“, erklärt der 33-Jährige vor dem Bezirksliga-Auftakt bei der SVG Nieder-Liebersbach am Sonntag (9.30 Uhr): „Mal schauen, wie wir aus dem Corona-Loch kommen. Sportlich ist alles so offen wie noch nie. Die eine oder andere Mannschaft hatte einen Aderlass zu verzeichnen.“ Der erste Spieltag werde daher vor allem eine „Standortbestimmung“ sein, glaubt Berg: „Ich weiß nicht, ob wir jemals in Nieder-Liebersbach gewonnen haben. Wir wollen einfach gutes Tischtennis zeigen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Apropos Aderlass: Auch bei den Hüttenfeldern wird es im Lauf der Vorrunde eine Veränderung geben. Malte Böck, aktuell auf Position zwei gesetzt, zieht es in seine alte Heimat nach Schleswig-Holstein. „Das wird ein riesiges Loch reißen“, bedauert Berg - und ruft den Klassenerhalt als erstes Ziel aus. Seiner Mannschaft traut er indes zu, den nahenden Weggang abzufangen: „Wir haben einen sehr gleichwertigen Unterbau.“ Die besondere Kaderkonstellation der SGH ist geblieben. „Wir halten dem Verein die Treue, auch wenn wir alle etwas weiter weg wohnen“, betont Berg, der aus Hüttenfeld stammt, mittlerweile jedoch in Frankfurt lebt. Auch Matthias Thomas (Stuttgart), Heiko Möller (Darmstadt) und Spitzenspieler Gwen Steier (Karlsruhe) nehmen seit Jahren etwas weitere Anfahrten in Kauf.

SGH-Kader: Gwen Steier, Malte Böck, Volker Berg, Matthias Thomas, Udo Geyer, Robin Gumbel, Peter Haas, Markus Weimer, Christian Geyer. cpa