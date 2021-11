Wattenheim. „Da drehst du einen 0:2-Rückstand, hast selbst die Chance mit 3:2 in Führung zu gehen – und am Ende gehst du mit leeren Händen vom Platz. Das 2:5 liest sich deutlicher, als es eigentlich war“, bilanzierte Jens Stark enttäuscht. Der Trainer musste mit der SG Nordheim/Wattenheim am Sonntag im letzten A-Liga-Spiel vor der Winterpause eine 2:5 (2:2)-Heimpleite gegen den Tabelllendritten TSV Reichenbach quittieren.

„Für uns zählen natürlich an erster Stelle die drei Punkte. Auch wenn wir uns den Sieg in der zweiten Halbzeit am Ende verdient haben, war er aus meiner Sicht doch ein, zwei Tore zu hoch“, räumte Gästecoach Christian Bauer ein, dass das Spiel auf dem tiefen Rasenplatz im Bibliser Ortsteil Wattenheim auch für ihn keine Angelegenheit war, in der sein Team drei Tore besser gewesen wäre. Stark ergänzte: „Diese Partie gibt sehr gut unseren bisherigen Saisonverlauf wieder, denn auch nach dem 2:3 hatten wir ja die Chancen zum 3:3 – und das, obwohl wir schon ein Rumpfteam aufbieten mussten und gegen den Tabellendritten gespielt haben, der zuvor in der Kreisliga A Bergstraße schon 65 Tore geschossen hatte. Wir belohnen uns einfach nicht.“

Zeitstrafe ändert nichts mehr

Dabei hätte dies den Hausherren, die auf dem Abstiegsrelegationsplatz stehenden, richtig gut getan. Das Spiel sollte für beide Trainer keine leichte Kost für die Nerven werden. So scheiterte in der 17. Minute Leonardo Muzhaqui an SG-Torwart Timo Gansmann. Der war zwei Minuten später aber geschlagen, als Muzhaqui nach Zuspiel von TSV-Kapitän Julian Beilstein die Gäste aus dem Lautertal mit 1:0 (19.) in Führung brachte. „Da verlieren wir in der eigenen Vorwärtsbewegung den Ball, den muss er nur über außen spielen“, sah Stark wie der einfache Ballverlust von Sören Hembach zum Gegentor führte. Für die Gäste aus Reichenbach sollte es in der 27. Minute noch besser kommen, als Schiedsrichter Adrian Salzmann nach einem Handspiel auf den Elfmeterpunkt zeigte. Julian Beilstein fackelte nicht lange und erhöhte auf 2:0 (28./Handelfmeter) für die Odenwälder. Wirklich Sicherheit bekam der TSV Reichenbach durch diese Führung aber nicht.

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht richtig Zugriff auf das Spiel bekommen und bei uns die Mitte nicht dicht gemacht und die beiden Distanzschüsse zugelassen, die dann zu den Gegentoren führen“, sah Christian Bauer wie sich der 2:0-Vorsprung der Reichenbacher überraschend schnell in Luft auflöste, als zunächst Robin Metz mit einem satten Pfund aus 25 Metern die SG NoWa das 1:2 (31.) bejubeln ließ und nur wenig später Sören Hembach mit einem weiteren Schuss aus der Entfernung dafür sorgte, dass TSV-Torwart Nico Scharschmidt den Ball nach dem 2:2-Ausgleich (32.) aus dem Netz holen musste.

Die Platzherren schnupperten nun an der 3:2-Führung, doch während Jonas Pixberg im letzten Moment gerade noch gestört werden konnte (33.), scheiterte Jonas Reis zunächst an Gästekeeper Scharschmidt (37.) und dann an der Querlatte (39.). Patrick Stelljes hatte für die Gäste kurz vor der Halbzeit noch eine gute Chance (43.), doch es blieb beim 2:2. Nach der Pause fiel dann früh das 3:2 für den TSV, als Fabian Torger den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte und der zur Pause eingewechselte Markus Schneider dies bestrafte (51.). Fast hätte Marc Bormuth rasch auf 3:3 gestellt, doch auch er traf nur die Latte (60.). Als die Hausherren in der Schlussphase aufmachten, nutzte dies der TSV clever aus und machte durch die Treffer von Leonardo Muzhaqui (84.) und Christopher Beilstein (85.) den Sack zu. Christopher Beilstein handelte sich nach seinem Tor noch eine Zehnminutenstrafe (86.) ein, die am Spielergebnis aber nichts mehr änderte.