Ried. Man kann es nicht oft genug schreiben: Versagt das Herz, kommt es auf jede Sekunde an – immer und überall, nicht nur beim Sport. An dieser Stelle auf die Privilegien der Profis hinzuweisen, ist wenig zielführend. Der Ist-Zustand im hessischen Amateursport erklärt sich bei über 1000 Veranstaltungen an einem Wochenende schon aus Kapazitätsgründen von selbst. Zumal auf den Notruf in Deutschland Verlass ist und solche Fälle zum Glück selten vorkommen.

Wenn es aber passiert, ist es gut, wenn Menschen vor Ort so reagieren können wie Dänemarks Kapitän Simon Kjaer, der Kumpel Christian Eriksen in die stabile Seitenlage brachte und sicherstellte, dass der 29-Jährige nicht seine Zunge verschluckt. Bei den Amateuren käme im schlimmsten Fall bis zum Eintreffen der Rettungskräfte eine Herzdruckmassage dazu – genau dafür gibt es Erste-Hilfe-Kurse. Apropos: Dass etwa Übungsleiter nach dem Lizenzerwerb keinen aktuellen Nachweis mehr erbringen müssen, verwundert. Und ob bei Spielern, Betreuern und Co. die Erste-Hilfe-Kenntnisse aus der Fahrschulzeit reichen, darf ebenfalls bezweifelt werden. Hier müssen endlich Anreize zur Auffrischung geschaffen werden. Nicht nur in Vereinen und Sportverbänden, sondern politisch – und zwar, ohne dass die Zuständigkeit wieder nur hin- und hergeschoben wird.

Die Eigenverantwortung zur Vorsorge kann den Sportlern niemand abnehmen. Aber auch hier sollte Corona nicht als Vorwand dienen – nicht nach einer pandemiebedingten Pause, in der Sportler womöglich mit den Nachwirkungen einer Infektion kämpfen. Hausärzte bieten auch in diesen Zeiten Gesundheits-checks an. Fragen kostet nichts.