Befreiungsschlag für SG Olympia/VfB

Ried. In der Fußball-B-Liga untermauerte die zweite Mannschaft der FSG Riedrode ihre gute Verfassung und siegte bei der SG Hüttenfeld mit 5:1. Wichtige Zähler holte auch die SG Olympia/VfB Lampertheim im Abstiegskampf, die die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth mit 6:3 bezwang. Dagegen kam der FV Hofheim beim designierten Meister FSV Blau-Weiß Rimbach mit 2:9 unter die Räder.

SG Hüttenfeld – FSG Riedrode II 1:5

Mit dem personell letzten Aufgebot bestritt die SG Hüttenfeld das Heimspiel gegen Riedrode. „Wir haben uns ordentlich präsentiert und eine Einheit gebildet“, war Varga mit dem Auftritt seiner Elf letztlich gar nicht mal so unzufrieden. Und er freute sich darüber, dass ihr ein Tor gelang, denn Tobias Lerchl erzielte in der 81. Minute das zwischenzeitliche 1:4.

„Die Hüttenfelder Mannschaft hat nichts mit der Elf mehr zu tun, wie wir sie von der Vorrunde kannten“, konstatierte auch Riedrodes Vorstandsmitglied Fabian Kreiling den Leistungsabfall beim Gegner.

Hervorragend klappte in der ersten Halbzeit das Zusammenspiel zwischen Maurice Gündling und Perica Bozanovic, aus dem zwei Treffer hervorgingen. Auch nach der Halbzeit präsentierten sich die Riedroder äußerst stark und führten nach Toren von Dominik Wiegand (46.) und Perica Bozanovic (49.) mit dem 0:4 eine frühe Vorentscheidung herbei. Dominik Wiegand besorgte in der 87. Minute den 1:5-Endstand.

SG Olympia/VfB – SV Fürth II 6:3

Die Lampertheimer entschieden nicht nur das wichtige Kellerduell für sich, sondern sicherten sich gegenüber dem Konkurrenten aus Fürth auch den direkten Vergleich. Lange brauchte die Spielgemeinschaft, um auf Touren zu kommen. Aber vier Eckbälle in Folge brachten zu Mitte der ersten Halbzeit die Wende. Denn beim letzten dieser Serie köpfte Fabrice Makamba zum 1:0 ein. Aber die Fürther Antwort blieb nicht aus. Und so gelang Akin Tekgezen in der 41. Minute das 1:1. Noch vor dem Wechsel hieß es nach Karsten Krämers Treffer allerdings 2:1 für Lampertheim. Dass die Spielgemeinschaft die Begegnung für sich entschied, lag auch auch an ihrem Blitzstart nach der Halbzeit, der mit zwei Treffern von Justin Ekkerink einher ging. Doch nun waren die Fürther wieder an der Reihe und so gelang Christian Vetter in der 72. Minute das 4:2. Nun zeigte aber der am Samstag überragende Kevin Rathgeber, dass er nicht nur Tore vorbereiten, sondern auch schießen kann und markierte in der 77. Minute das 5:2. Nachdem Fürths Johann Hendler in der 84. Minute einen Foulelfmeter verschoss, sorgte der eingewechselte Marcel Unrath in der 87. Minute mit dem 6:2 für die endgültige Entscheidung. Aber auch die Fürther waren noch einmal erfolgreich und so erzielte Akin Tekgezen in der Nachspielzeit das 6:3.

Rimbach – FV Hofheim 9:2

Immer weniger Zweifel gibt es an der A-Liga-Rückkehr des FSV Blau-Weiß Rimbach, der sich mit einem 9:2-Kantersieg über den chancenlosen FV Hofheim eindrucksvoll für die Niederlage im Hinspiel revanchierte. Es dauerte zwar einige Zeit, bis der Rimbacher Motor so richtig auf Touren kam, doch nachdem Patrick Feller in der 27. Minute das 1:0 erzielt hatte, brach der Hofheimer Widerstand in sich zusammen.

Bis auf die Ergebniskosmetik mit dem 1:3 durch Paul Buschmann (41.) und dem 2:9 durch Tim Seitz in der 70. Minute, präsentierte sich der FV Hofheim desolat. hias