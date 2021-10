Barillon vor Einstand

Lampertheim. Nach einer vierwöchigen Pause setzen die Hessenliga-Damen des TTC Lampertheim ihre Runde fort. Am Sonntag (11 Uhr) geht es zur Oberliga-Reserve der TTF Oberzeuzheim. „Das ist eine junge Truppe. Ich bin gespannt, wen Oberzeuzheim II aufstellen wird“, sagt TTC-Vorsitzender Uwe van gen Hassend vor dem vierten Spieltag.

Im Westerwald müssen die Südhessinnen ohne Inessa Leckel und Sabrina Metzger auskommen. Elina Kogane und Irma Barillon rücken nach. Für Barillon, die 2017 in der Ü-65-Altersklasse Vize-Europameisterin im Doppel wurde und seit Sommer 2019 als Ersatzspielerin in Lampertheim gemeldet ist, wird es das Ligadebüt im TTC-Dress. „Einen Punkt wollen wir schon mitnehmen“, meint van gen Hassend: „Dafür sollten wir am Anfang mindestens ein Doppel gewinnen. Das ist im neuen Spielsystem sehr wichtig.“ Lampertheims Doppelbilanz (1:5) ist tatsächlich ausbaufähig. Vier Wochen nach der 0:6-Packung bei Primus Biebrich zählt van gen Hassend die TTC-Damen (3:3 Punkte), die 2020 aus der Oberliga zurückzogen, nicht mehr zu den Top-Teams: „Wir sind gut, aber nicht mehr so dominant wie im letzten Jahr, als wir bei Abbruch 8:2 Punkte hatten. Im Moment sehe ich Teams wie Biebrich und GSW ganz vorn.“

In der Verbandsliga Süd empfängt Lampertheims zweites Herrenteam am Samstag (18.30 Uhr, Sedanhalle) den TSV Höchst. Nach zuletzt einem Zähler aus zwei Partien will der Tabellenvierte (5:3 Zähler) gegen den Vorletzten (1:3) doppelt punkten. „Mit einem Sieg hätten wir einen schönen Vorsprung auf die Abstiegsränge“, erklärt van gen Hassend. „Ein entscheidender Faktor wird sein, ob Vladimir Anca aus der ersten Mannschaft wieder aushelfen kann. Ohne ihn wird es schwer“, so der TTC-Vorsitzende. cpa