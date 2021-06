Bär erwartet Mammutaufgabe

Bobstadt. Noch vor einigen Wochen rechnete Thomas Bär, Mannschaftskapitän der TG Bobstadt, nicht damit, dass in diesem Jahr eine Tennissaison stattfinden wird. Zu hoch waren die Corona-Infektionszahlen, zu restriktiv die damit verbundenen Einschränkungen für die Sportvereine. Dass es ab Sonntag doch losgeht, hat Bär etwas überrascht: „Vom Kopf her hatte ich mich bereits auf eine Absage der Runde eingestellt. Nun freuen wir uns aber, dass doch gespielt werden kann.“

Allerdings glaubt Bär nicht an ein leichtes Jahr, obwohl die Mannschaft im Vergleich zur vergangenen Saison gleich geblieben ist: „Wir haben eine sehr starke Gruppe erwischt. Als Favoriten sehe ich Teams wie den TC Bergen-Enkheim II und den TC Bad Homburg II. Bei denen kommt es halt immer darauf an, ob sie Spieler aus ihren höherklassigen Mannschaften herunterziehen. Unser Ziel ist es deshalb, nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.“

Neue Bälle machen Ärger

Als „kräftigen Motivationsdämpfer“ sieht Bär die Umstellung auf die neuen Tennisbälle: „Die sind nicht mit Druck gefüllt und haben deshalb ganz andere Eigenschaften. Das wird sehr gewöhnungsbedürftig. Es haben zwar alle die gleichen Voraussetzungen, aber für Spieler wie mich und Marvin Werr ist das eine mittlere Katastrophe. Auch andere haben wohl ihre Probleme mit diesen Bällen, denn beim Verband sind ja einige Beschwerden eingegangen.“

Den Saisonauftakt am Sonntag tragen die Bobstädter auf eigener Anlage aus. Ab 9 Uhr empfangen Bär & Co dabei RW Groß-Gerau. Neben Thomas Bär werden die Einzel voraussichtlich von Marvin Werr, Stefan Hofmann, Lucas Hefter, Tim De Jong und Lukas Martin bestritten. Auch Alexander Rank ist fit, wird aber wahrscheinlich lediglich im Doppel eingesetzt.

Gegner Groß-Gerau schätzt Bär als „solide, ausgeglichene Truppe“ ein. „Vor allem vorne haben sie mit Daniel Vala einen sehr starken Spieler. Wenn wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben wollen, müssen wir am Sonntag aber zuschlagen und Groß-Gerau besiegen. Das Zeug dazu haben wir meiner Meinung nach auf jeden Fall“, sagt Bär. Der zweite Bobstädter Herrensechser, der nach dem Aufstieg in der Bezirksliga aufschlägt, ist noch spielfrei.

In der Bezirksoberliga der Viererteams empfängt der TC Lampertheim am Sonntag den TAS Pfung-stadt II, das Quartett des TC Bürstadt reist zur TSG 46 Darmstadt (beide Spiele ab 9 Uhr).

Gleich vier Teams aus dem Ried sind in diesem Jahr in der Bezirksliga vertreten. Neben der spielfreien TG Bobstadt II empfängt das Sextett des TC Biblis die MSG Pfungstadt, in der gleichen Gruppe trifft der TC Hofheim beim ersten Heimspiel auf den Messeler TC. Für die zweite Garnitur des TC Lampertheim steht dagegen die erste Auswärtsfahrt an. In der Gruppe der Viererteams müssen die Spargelstädter beim TC Rodau aufschlagen (alle drei Partien ab 9 Uhr). rago

