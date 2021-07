Bø-Brüder starten in Wiesbaden

Wiesbaden. Norwegens Biathlon-Brüder Johannes Thingnes Bø und Tarjei Bø führen das hochkarätige Männer-Starterfeld beim City Biathlon am 15. August in Wiesbaden an. Das Duo kommt mit der Empfehlung von insgesamt 23 WM-Titeln zur vierten Auflage des Sommer-Wettbewerbes in die hessische Landeshauptstadt. Mit dabei sind auch die deutschen Asse Erik Lesser aus Oberhof und Roman Rees (SV Schauinsland). Die im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie abgesagte Veranstaltung kann dieses Mal wieder mit Zuschauern stattfinden. Die genaue Anzahl richtet sich nach der aktuellen Corona-Verordnung, teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. dpa

