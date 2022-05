Azzurri verlassen Abstiegszone

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hatte der TV Lampertheim allen Grund, vergnügt in den Mai zu tanzen. Denn schon am Samstag trug er sein Auswärtsspiel bei Schlusslicht FC Starkenburgia Heppenheim aus und gewann mit 2:0. Während die Azzurri Lampertheim und der FC Alemannia Groß-Rohrheim ihre Begegnungen jeweils mit 3:2 gewannen, gab es für den VfR Bürstadt beim 0:13 gegen die SG Odin Wald-Michelbach ein ganz böses Erwachen.

Ein schöner Sonntag für die Azzurri Lampertheim: Hamza Ibrahim, Christian Sagara, Torschütze Yusuf Bukut und Nunzio Pelleriti (von links) feiern den Treffer zum 3:1 gegen Birkenau. © Berno Nix

St. Heppenheim – TVL 0:2 (0:1)

Auf dem traditionsreichen Heppenheimer „Galgen“ waren es die jungen Spieler in Reihen des TV Lampertheim, die die Treffer erzielten. Daniel Hartmann machte in der 30. Minute mit dem 1:0 den Anfang, als er von einem weiten Abschlag seines Torwarts Eric Kampraths profitierte. Und als Philipp Menges in der 52. Minute per Handelfmeter das 2:0 gelang, sanken die Chancen der Gastgeber, noch ein Unentschieden zu holen, rapide. Zumal sich die Heppenheimer in der 80. Minute noch eine Rote Karte einhandelten. „Heppenheim hat zwar mutig nach vorne gespielt, ist aber an unserer massiven Abwehr meistens hängen geblieben“, beobachtete Lampertheims Spielertrainer Robert Meier.

VfR Bürst. – O. W.-Michelbach 0:13

Bereits in der ersten Minute nahm das Bürstädter Unglück – Gero Lammer traf zum 0:1 – seinen Lauf. Nur fünf Minuten später traf Lammer ein zweites Mal. Bis zur Halbzeit zeigten sich die Wald-Michelbacher weiter treffsicher und verbuchten durch André Roth (23., 39.), Philipp Trares (27., 40.) und Jannik Oberle (31.) weitere Torerfolge. Auch im zweiten Durchgang änderte sich an der prekären Situation des VfR kaum etwas. David Schmidt (65., 90. +1.), Jannik Oberle (70.), Leo Trautmann (72.), Nino Sattler (82.) und Gero Lammer (90. + 1.) machten das Bürstädter Debakel noch schlimmer.

E. W.-M. II – Groß-Rohrheim 2:3

Nachdem die Wald-Michelbacher die starke Groß-Rohrheimer Anfangsphase überstanden hatten, wähnten sie sich eigentlich schon auf der Siegerstraße, zumal sie sich Chance um Chance herausspielte. „Aber Groß-Rohrheim hat uns einen Anschauungsunterricht in Sachen Effizienz gegeben“, bedauerte Wald-Michelbachs Pressesprecher Lothar Strusch, dass seine Mannschaft die Begegnung noch aus der Hand gab.

Fezan Malik brachte die Alemannia in der 16. Minute mit einer schönen Direktabnahme mit 1:0 in Führung. Sieben Minuten später allerdings der Ausgleich durch Steven Müller, der mit einem Freistoß aus 20 Metern zum 1:1 traf. Als Wald-Michelbachs Yannic Beisel dem Ball in der 65. Minute beim 2:1 eine entscheidende Richtungsänderung gab, schienen den Rohrheimern die Felle davon zu schwimmen. Doch Marcel Eckhardt drehte den Rückstand in einen Sieg. Zunächst profitierte er in der 73. Minute von einer Tändelei der Wald-Michelbacher Abwehr, ehe er elf Minuten später Farhan Maliks Vorlage gekonnt zum 2:3 verwertete.

Azzurri – Birkenau 3:2

Nach dem 3:2 im Kellerduell gegen den VfL Birkenau belegen die Lampertheimer Azzurri wieder einen Nichtabstiegsplatz. Schon in der vierten Minute glich Lampertheims Christian Sagara die Birkenauer Führung durch Philipp Klein (1.) aus. Während Nunzio Pelleriti kurz vor der Pause das 2:1 gelang, sorgte Yusuf Bulucu in der 58. Minute für die Vorentscheidung. Josua Hofmanns 3:2 in der 77. Minute kam aus Birkenauer Sicht zu spät, um noch einmal die Wende einzuläuten. „Im Sechs-Punkte-Spiel haben wir dieses Mal endlich wieder Kampfbereitschaft an den Tag gelegt und verdient gewonnen, auch weil wir dieses Mal das Quäntchen Glück hatten, was uns vorher oft gefehlt hat“, war der Sonntag für Azzurri-Coach Giovanni Marino äußerst gelungen. hias