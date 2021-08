Azzurri triumphieren in Hitzeschlacht

Bobstadt. Bei brütender Hitze unterlag der VfR Bürstadt am Sonntag den Azzurri Lampertheim zum Auftakt in die Fußball-Kreisoberliga in einem torreichen Riedderby mit 3:4 (1:1). „Natürlich müssen wir in der Abwehr besser stehen, aber ich mache der Mannschaft da keinen Vorwurf, denn die Jungs, die heute bei uns auf dem Platz standen haben alles gegeben. Uns haben sieben Spieler gefehlt, von denen wir einige so eben nicht ersetzen können. Ich hätte natürlich gerne auch einen Punkt mitgenommen, schließlich müssen wir am nächsten Samstag nach Unter-Abtsteinach“, resümierte VfR-Spielertrainer Daniel Böck.

Sein Kollege war zufrieden. „Unser Sieg war vielleicht etwas glücklich, aber nicht unverdient. Nach der langen Pause, der herrschenden Hitze und den schwierigen Platzverhältnissen ziehe ich allerdings den Hut vor meiner Mannschaft, dass sie zweimal einen Rückstand gedreht und das Spiel noch gewonnen hat“, gefiel Azzurri-Coach Martin Göring die Moral, die seine Truppe auf dem Rasenplatz in Bobstadt an den Tag legte.

Azzurri-Torjubel: Nunzio Pelleriti (l.) gratuliert herzt Torschütze Tunc Unlü nach dessen Treffer zum 4:3 überschwänglich. © Nix

Zum Glück für die 80 Zuschauer konnte der VfR Bürstadt am Sonntag doch einen Verkaufsstand organisieren, denn kühle Getränke waren bei Temperaturen über 30 Grad im VfR-Ausweichquartier gefragt. Das heimische Robert-Kölsch-Stadion steht den Schwarz-Weißen aufgrund von Bauarbeiten für den Bürstädter Bildungs- und Sportcampus als Spielstätte derzeit nicht zur Verfügung. Obwohl der VfR sein letztes Kreisoberligapunktspiel am 21. Oktober 2020 und die Azzurri gar am 18. Oktober 2020 bestritten hatten, gab es am Sonntag keine große Abtastphase im Riedderby.

So bediente der an diesem Tag überragende Azzurri-Spieler Sascha Weisel bereits in der zweiten Spielminute Hüseyin Ulutas, der aber an VfR-Torwart Maximilian Kölsch scheiterte. Die Gastgeber antworteten in der 9. Minute, als VfR-Spielertrainer Daniel Böck nach einer Ecke von Neuzugang Markus Gölz zum Kopfball hochstieg und Azzurri-Schlussmann Sean Wimmer zu einer Glanzparade zwang.

Danach hatten allerdings die Gäste aus der Spargelstadt wieder mehr von der Partie und Weisel hatte Pech, als er einen Freistoß nur knapp über den VfR-Kasten setzte (12.). In der 23. Minute scheiterte Nunzio Pelleriti noch an Maximilian Kölsch, doch in der 29. Minute musste sich der VfR-Torwart dann doch geschlagen geben, als Weisel Ulutas bediente, der satt zum 0:1 ins linke obere Toreck traf.

Die Freude bei den Azzurri war noch nicht verklungen, da stand es auch schon 1:1 (30.), als Michael Reichardt die Hausherren jubeln ließ. Während die Gäste ihre Gelegenheiten ungenutzt ließen noch vor der Pause erneut in Führung zu gehen, kam der VfR Bürstadt gut aus der Kabine und Daniel Böck köpfte nach einer Gölz-Ecke zum 2:1 (50.) ein. Die Spargelstädter stellten jedoch rasch auf 2:2, als Sascha Weisel Joey Gutschalk in Szene setzte, der wiederum Nunzio Pelleriti zum Ausgleichstor bediente (58.). Es blieb rasant, denn bei einem Schuss von VfR-Kapitän Haris Hodzic sah Wimmer nicht gut aus und es hieß 3:2 (65.) für den VfR. Dabei ließ es Sascha Weisel aber nicht bewenden, der fast im Gegenzug auf 3:3 (67.) stellte. Der eingewechselte Tunc Ünlü ließ die Italiener dann das Siegtor zum 4:3 bejubeln, als er in der 76. Minute die Vorarbeit von Weisel und Gutschalk zum entscheidenden Tor veredelte.