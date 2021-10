Azzurri schlagen am Ende zu

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße überzeugte der FC Alemannia Groß-Rohrheim mit einem 1:0-Auswärtserfolg bei der zweiten Mannschaft des SV Unter-Flockenbach. Aber auch die Lampertheimer Azzurri holten mit dem 3:2-Heimsieg über die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib. Während es in der Begegnung zwischen dem VfR Bürstadt und der SSV Reichenbach ein 1:1-Unentschieden gab, musste der TV Lampertheim eine deutliche 0:4-Auswärtsniederlage bei der SG Odin Wald-Michelbach hinnehmen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

U.-Flockenb. II – G.-Rohrheim 0:1

Ingo Messerschmidt, der Sportliche Leiter der Unter-Flockenbacher, sah eine unverdiente Niederlage seiner Mannschaft: „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir ordentlich Dampf gemacht, hätten nicht nur den Ausgleich erzielen können, sondern auch den Siegtreffer.“

Christian Sagara (r.), Kapitän der Azzurri Lampertheim , versucht sich im Zweikampf gegen Wald-Michelbachs Luca Strubel durchzusetzen. © Nix

So bedauerte er, dass seine Unter-Flockenbacher einige gute Möglichkeiten durch Durmaz, Cezanne, Spielertrainer Weihrauch und Seiler, der eine gute Kopfball-Chance hatte, gegen den guten Rohrheimer Torwart Konstantin Larkowitsch ungenutzt ließen.

Aber in der ersten Halbzeit waren die Groß-Rohrheimer die bessere Mannschaft. Zwar gelang ihnen in diesem Spielabschnitt kein Treffer, doch in der 52. Minute war es soweit: FCA-Kapitän Adis Dolicanin lief diagonal aufs Unter-Flockenbacher Tor zu und brachte den Ball aus sechs Metern im langen Eck des SVU-Tores unter – 0:1.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Azzurri Lamp. – E. W.-Michel. II 3:2

Wald-Michelbach spielte am Anfang stark und ging in der vierten Minute durch Steven Müller mit 1:0 in Führung, als er mit einem Freistoß aus 18 Metern traf. Doch je länger die Begegnung dauerte, desto stärker wurden die Lampertheimer.

Schon in der 30. Minute hieß es 1:1, als Vincenzo Lucchese nach Christian Sagaras Flanke ins Wald-Michelbacher Tor köpfte. Doch kaum war der Lampertheimer Torjubel verklungen, da hieß es nach Steven Müllers verwandeltem Foulelfmeter 1:2 (31.). Noch vor der Halbzeitpause aber gelang der Associazione Sportiva der wichtige Ausgleich, als Tobias Holch den Ball aus kurzer Distanz ins Tor spitzelte. Nach dem Wechsel waren die Azzurri klar die bessere Mannschaft. Deutete sich der Siegtreffer nach Chancen von Marcel Rose (80.) und Vincenzo Lucchese (85.) bereits an, so war er in der Schlussminute perfekt, als Nunzio Pelleriti einen an Joey Gutschalk verursachten Foulelfmeter im Nachschuss zum 3:2 verwandelte.

VfR Bürstadt – Reichenbach 1:1

Der Spieler, der in dieser Begegnung die größte Aufmerksamkeit auf sich zog, war zweifelsohne Fabian Diehl. Der Torjäger der Reichenbacher erzielte in der 43. Minute bei einer unübersichtlichen Situation im Bürstädter Strafraum das 0:1. Nur eine Minute später aber wurde er des Feldes verwiesen, als er sich mit dem Unparteiischen anlegte. Mit der zahlenmäßigen Überlegenheit wussten die Bürstädter nicht so recht umgehen. „Reichenbach spielte weiterhin gut mit, so dass es kaum zu erkennen war, dass wir einen Mann mehr hatten“, beobachtete VfR-Pressesprecher Norbert Krezdorn. Dennoch gelang den Gastgebern auf dem Bobstädter Sportplatz recht bald das 1:1, denn Bilen Yagiz drückte den Ball aus fünf Metern über die Linie.

SG O. W.-Michelbach – TVL 4:0

Zwar sorgten die Freistöße des Lampertheimers Maximilian Busch für Gefahr auf das Wald-Michelbacher Tor, doch waren die Gastgeber letztlich das agilere Team, das einen verdienten Sieg davontrug. Gelangen David Schmitt in der ersten Halbzeit (2. Und 23. Minute) zwei Treffer, so hieß Wald-Michelbachs Torschütze in der zweiten Halbzeit Philipp Trares. Der Sohn des früheren Waldhof-Trainers Bernhard Trares traf in der 58. und 73. Minute – 4:0. hias

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3