Azzurri Lampertheim erkämpfen sich Remis

Ried. Ausgerechnet die krisengeschüttelten Lampertheimer Azzurri waren die einzige Mannschaft aus dem Verbreitungsgebiet des Südhessen Morgen, die etwas Zählbares holten. Denn während ihnen wenigstens ein 3:3 gegen die KSG Mitlechtern gelang, mussten Groß-Rohrheim, der VfR Bürstadt und auch der TV Lampertheim gegen Odenwälder Mannschaften Federn lassen.

Groß-Rohrheim – SG U.-Abtst. 0:1

Groß-Rohrheims Vorsitzender Klaus Anthes hatte wenig Gefallen am Auftritt seiner eigenen Mannschaft und sah dagegen Vorteile auf Seiten der Gäste: „Die waren zweikampfstärker und torgefährlicher.“ So durften sich die Alemannen nicht wundern, dass sie in der 80. Minute das 0:1 kassierten. Dieses erzielte Liron Bunjaku, als er nach einem Eckball aus kurzer Distanz goldrichtig stand und den Ball über die Linie des FCA-Tores drückte.

Was folgte, war eine wütende Schlussoffensive der Platzherren. „Eckhardt und Dolicanin hatten zwar gute Möglichkeiten, doch der Ausgleich wollte leider nicht fallen“, bedauerte Klaus Anthes.

ET W.-Michelb. II – VfR Bürstadt 5:1

„Immerhin hat Bürstadt in der ersten Halbzeit gut mitgehalten und uns einen offenen Schlagabtausch geliefert“, sah Lothar Strusch, der Pressesprecher der Wald-Michelbacher auch gute Ansätze im VfR-Spiel. Nachdem die Gastgeber in der 18. Minute durch Nico Maas mit 1:0 in Führung gegangen waren, hieß es durch Markus Gölz‘ Kopfball in der 27. Minute 1:1. Doch ab der 66. Minute schlug das Pendel zugunsten Wald-Michelbachs aus. Zunächst sah der Bürstädter Ibrahim Cepaneci nach grobem Foulspiel die Rote Karte, ehe auch Spielertrainer Daniel Böck nach einer Unsportlichkeit sechs Minuten später Gelb-Rot bekam. Timo Schröder (67.), Robin Beisel (80.), Steven Müller (82.) und Berat Gül (90.) erhöhten zum 5:1.

VfL Birkenau – TV Lampertheim 4:1

„Wir haben in dieser Saison erstmalig die Abstiegsränge verlassen“, frohlockte Birkenaus Öffentlichkeits-Beauftragter Thomas Schmitt. Er freute sich, dass Benjamin Braun in der 15. Minute zum 1:0 einköpfte und Florian Frölich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das 2:0 gelang. Inmitten einer TVL-Stärkephase erhöhte VfL-Kapitän Mario Ferrarese auf 3:0 (58.). In der 61. Minute fiel immerhin der Lampertheimer Ehrentreffer, als Noah Keller auf 3:1 verkürzte, Doch mit Christian Heckmanns Direktabnahme nur neun Minuten später war der alte Abstand wieder hergestellt – 4:1.

Az. Lamperth. – Mitlechtern 3:3

Die ersatzgeschwächte Lampertheimer Elf verkaufte ihre Haut gegen Mitlechtern so teuer wie möglich. Gleich in der Anfangsphase gelang Interimstrainer Oliver Bayer per Kopf das 1:0, was auch gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Diese Azzurri-Führung drehten die Mitlechterner zu Beginn der zweiten Halbzeit in ein zwischenzeitliches 1:2, doch nach Nunzio Pelleritis Foulelfmeter hieß es in der 70. Minute 2:2. Und fünf Minuten später erhöhte Vincenzo Lucchese gar auf 3:2 für die Gastgeber, die allerdings in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 3:3 hinnehmen mussten. hias