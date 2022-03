Azzurri kämpfen mit einem Schichtproblem

Ried. Trotz des Engagements des neuen Trainer Giovanni Marino hat die AS Azzurri Lampertheim seit der Wiederaufnahme des Runden-Spielbetriebs keinen Boden im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga gutmachen können. Ein Punkt aus den beiden Heimspielen gegen die SG Unter-Abtsteinach und den FC Groß-Rohrheim, so lautet die doch eher magere Ausbeute der Associazione Sportiva, die am vergangenen Sonntag bei der 3:4-Heimniederlage gegen die Rohrheimer unter Wert geschlagen wurde. Auch am Sonntag gehen die auf dem 13. Platz stehenden Lampertheimer nicht als Favorit in die Begegnung, denn sie gastieren beim Tabellensiebten SSG Einhausen.

In diesem neuen Verein schlossen sich vor zwei Jahren die 1919 gegründete SG und der 1976 aus der Taufe gehobene FC bzw. FSV Einhausen zusammen. Gerade mit dem FCE verbindet die Azzurri eine lange Punktspieltradition: In packenden Duellen ging es in der damaligen Kreisliga C West in den 1980er Jahren oftmals hoch her.

Coach Marino will am Sonntag aber garantiert nicht nur zu einem Trainingsspiel nach Einhausen fahren. „Wir wollen uns endlich für unsere gute Arbeit belohnen und in Einhausen zumindest einen Punkt holen“, sagte er. Dabei hat ihn beeindruckt, dass die SSG, die vom Bürstädter Thomas Süß trainiert wird, am vergangenen Sonntag mit 3:1 bei der SG Unter-Abtsteinach gewann.

„Einhausen ist eine offensiv ausgerichtete Mannschaft, die gerade unsere Abwehr fordern wird. Wir werden dem Gegner aber Paroli bieten“, erklärte Marino. Personell kann er jedoch nicht aus dem Vollen schöpfen, denn Omar Mohammed, der in der Winterpause von Phönix Mannheim kam, fällt wegen muskulärer Probleme aus.

Auch weitere Spieler könnten unter Umständen nicht zur Verfügung stehen. „Ich appelliere immer wieder an meine Spieler, dass sie sich die Schichten so legen sollen, dass ich sie am Sonntag einsetzen kann“, forderte Marino.

VfL Birkenau – VfR Bürstadt

Dank eines 4:2-Siegs über die Spielvereinigung Fürth hat die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach den VfR Bürstadt überholt und belegt nun den drittletzten Platz. Diese Verschiebung in der Tabelle bringt den VfR als 16. noch mehr unter Zugzwang. Am Sonntag ist die Elf des Interimsduos Andreas Kautzmann/Kevin Krezdorn beim VfL Birkenau nicht ohne Chance. Wie lange die Beiden die Mannschaft noch betreuen werden, steht noch nicht fest. „Uns liegen derzeit drei Bewerbungen vor. Noch haben wir keinem Bewerber eine Zusage erteilt“, sagte Pressesprecher Norbert Krezdorn.

Inzwischen hat sich das Gesicht der Bürstädter Mannschaft etwas verändert. Spieler wie Torhüter Piotr Rajchel, Sven Schrödl, Ilker Tomla oder Hannes Hodzic sind neu in der Mannschaft und haben ihre Sache trotz der 0:4-Heimniederlage gegen Tabellenführer Tvgg Lorsch ordentlich gemacht. hias