Azzurri feiern Befreiungsschlag

Lampertheim. Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße haben die Azzurri Lampertheim am Sonntag mit einem 5:0 (2:0)-Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten SSV Reichenbach enorm wichtige drei Punkte gesammelt und dürfen damit weiter auf den direkten Klassenerhalt hoffen. Der aktuelle Abstiegsrelegationsplatz dürfte den Italienern nach diesem Sieg schon jetzt kaum noch zu nehmen sein. Für die Gäste aus dem Lautertal ist die Hoffnung, den Absturz in die Kreisliga A zu vermeiden dagegen seit Sonntag nur noch theoretischer Natur.

Dementsprechend fiel auch die Gefühlslage beider Trainer sehr unterschiedlich aus. „Der Sieg geht auch in dieser Höhe am Ende in Ordnung und hat der Mannschaft natürlich gut getan“, war bei Azzurri-Trainer Giovanni Marino nach dem Spiel die Erleichterung deutlich zu spüren. Er musste am Sonntag die Fußballschuhe nicht selbst anziehen, wie dies in den Ligaspielen zuvor zum Teil der Fall war.

Diesen Luxus konnte sich SSV-Spielertrainer Abedin Reqica auf dem Kunstrasenplatz im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion nicht leisten. „Wenn du mit deinen fast 40 Jahren aktuell der beste Torschütze der Mannschaft bist, dann sagt das schon viel aus. Wir hatten uns etwas anderes vorgenommen und ich und mein Co-Trainer Nils Bauer haben vor dem Spiel noch mal alles versucht, aber wir haben heute den Abstiegskampf nie richtig angenommen und auch in der Höhe verdient verloren. Den Klassenerhalt haben wir nicht erst heute, sondern schon in der ganzen Rückrunde verspielt. Wenn man nicht trainiert, dann kann man eben auch nicht gewinnen“, resümierte Reqica. In den vergangenen Trainingseinheiten seien nur fünf oder sechs Spieler auf dem Platz gestanden.

Reqica musste denn auch am Sonntag erneut selbst vorangehen und hatte in der 15. Minute sogar die Chance, die Gäste in Führung zu bringen, als Azzurri-Torwart Jan Riffel den Schuss des in der kommenden Saison zur FGS Bensheim wechselnden SSV-Coaches an den Außenpfosten des Lampertheimer Tores lenkte (15.). „Wenn der reingeht, läuft es vielleicht anders, wobei ich mir da heute auch nicht sicher gewesen wäre“, meinte Reqica.

Frust bei Reqica

„Das war letztlich aber ihre einzige große Torchance im Spiel und nachdem wir in den ersten zehn Minuten noch Probleme hatten, lief es dann immer besser für uns“, sah Azzurri-Coach Marino, wie sein Neffe Alessio Marino im Nachschuss zum 1:0 (25.) traf, nachdem Uwe Lauinger zuvor noch an SSV-Torwart Nils Mosis gescheitert war. In der 40. Minute packte Yusuf Bulucu noch vor der Pause das 2:0 drauf.

„Wir liegen mit 0:2 hinten und wissen gar nicht warum“, hatte Reichenbachs Reqica bei seiner Mannschaft viel zu viele individuelle Fehler in der Abwehr ausgemacht, was sich auch nach der Halbzeitpause weiter fortsetzen sollte.

Bis zum nächsten Tor der Partie mussten die 50 Zuschauer dann aber schon etwas warten. „Reichenbach hat natürlich aufgemacht und stand sehr offen. Bei einem Konter hat Nunzio Pelleriti dann Yusuf Bulucu zum 3:0 (70.) bedient“, wusste Marino spätestens zu diesem Zeitpunkt, dass die drei Zähler in Lampertheim bleiben würden. Letztlich sollte sich Nunzio Pelleriti nach Hüseyin Ulutas' 4:0 (85.) selbst auch noch mit einem Tor belohnen, als er den 5:0-Endstand herstellte (90.). „Heute haben die Azzurri unsere Fehler eiskalt bestraft, obwohl wir die Mannschaft davor gewarnt hatten, dass sie Tore schießen können. Unsere Qualität reicht aktuell nicht für die Kreisoberliga“, bilanzierte Reqica frustriert.