Ausrutscher verboten

Lampertheim. Das Spitzenspiel der Frauenhandball-A-Liga steigt am Sonntagnachmittag ab 15.15 Uhr bei der SKG Roßdorf, wenn dort die FSG Lola ihre Visitenkarte abgibt. Der Druck, darüber ist man sich bei der Spielgemeinschaft aus Lampertheim und Lorsch im Klaren, liegt klar auf der eigenen Seite. „Wir dürfen uns keinen Ausrutscher mehr erlauben“, unterstreicht FSG-Trainer Dieter Petermann vor der Partie beim Liga-Dritten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zwischen den Lolas und Roßdorf liegt die ESG Crumstadt/Goddelau in Lauerstellung. „Die warten nur darauf, dass wir patzen“, so Petermann. Derzeit ist sein Team punktgleich mit Crumstadt (beide 14:2). Sollten beide Seiten ihre vermeintlichen Pflichtaufgaben erfüllen, dann läuft alles auf das Duell am drittletzten Spieltag hinaus, wenn die Lolas nach Crumstadt müssen. „Aber bis dahin haben wir noch einige Stolperfallen vor uns“, warnt Petermann. Die Aufgabe in Roßdorf ist trotz des souveränen 31:19-Hinspielsiegs keine leichte: „Wir bekommen es mit einer jungen, hungrigen Truppe zu tun“, so der FSG-Trainer.

Dreh- und Angelpunkt bei Roßdorf ist die oberliga-erfahrene Anne Meyer, die in Angriff und Abwehr die Fäden zieht. „Da müssen wir besonders aufpassen“, weiß Petermann, der früher schon selbst in Roßdorf als Coach arbeitete, die Bezirksoberliga-Männer und die A-Jugend trainierte und noch gute Kontakte zur SKG pflegt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wenn wir uns an unseren Matchplan halten, dann bin ich zuversichtlich, dass wir die Punkte mitnehmen werden. Das Entscheidende ist, dass jede Spielerin hundert Prozent Wille, Motivation und Leistungsbereitschaft bringt“, fordert Petermann, der wohl auf zwei, drei Spielerinnen verzichten muss, dies aber angesichts seines großen Kaders durchaus zu kompensieren weiß: „Wir verfügen über ein starkes Team. Und wir können unsere Ziele auch nur als Team erreichen.“ me