Ausgangslage bleibt zweitrangig

Biblis. Als Favorit geht der FV Biblis II am Sonntag (13 Uhr) nicht ins C-Liga-Derby mit Eintracht Bürstadt II – dennoch haben sich die Hausherren für das Spiel auf dem Kunstrasenplatz im heimischen Pfaffenau-Stadion etwas vorgenommen. „Für uns ist im Kampf um den Klassenerhalt jedes Spiel wichtig, aber das Hinspiel in Bürstadt schmerzt schon noch.“ Noch immer blickt FVB II-Trainer Sven Sauer mit Unbehagen auf das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der laufenden Saison zurück, das am 17. Oktober 2021 in Bürstadt stattfand. „Damals haben wir gut gespielt, zur Pause mit 3:1 geführt und dann doch noch mit 3:5 verloren.“ Diesmal würde Sauer gerne einen Sieg der Gurkenstädter sehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Reicht die verbleibende Zeit noch zum Klassenerhalt in der C-Liga? Für Sven Sauer, Trainer des FV Biblis II, ist jetzt jedes Spiel wichtig. © Julian Loesch/Nix

„An das Hinspiel denke ich eigentlich nicht mehr, das ist jetzt schon sehr lange her“, weiß ETB II-Spielertrainer Daniel Patti, dass auch für die Gäste die Partie am Sonntag wieder bei null beginnt – trotz des Hinspielerfolges. Die Eintracht-Reserve hat allerdings zuletzt beim 6:0-Heimsieg gegen das noch punktlose Schlusslicht FSV Zotzenbach II noch einmal Selbstvertrauen getankt. Dennoch will Eintracht-Coach Patti den Erfolg über den Liga-Letzten nicht überbewerten.

Die zwei Herzen des Lukas Berg

„Letztlich war das ein Pflichtsieg. Wenn man sich die Tabelle betrachtet, gilt das eigentlich auch für das Spiel am Sonntag, sofern wir noch weiter nach oben kommen wollen“, ist sich Patti bewusst, dass sich der Tabellensiebte aus Bürstadt beim Tabellendreizehnten aus Biblis die Favoritenrolle gefallen lassen muss.

Für einen könnte die Begegnung eine ganz besondere werden. „Lukas Berg war zuletzt etwas angeschlagen, wie ich gehört habe. Sollte er am Sonntag gegen uns spielen, werden in seiner Brust wohl zwei Herzen schlagen“, ist sich FVB-Coach Sauer der besonderen Situation bewusst. So hatte der Traditionsverein aus Biblis Anfang Dezember bekannt gegeben, dass Berg ab der kommenden Saison Sven Sauer als Trainer der zweiten Mannschaft ablöst. Aktuell trägt er aber als Stürmer noch das Trikot des Gegners Eintracht Bürstadt II.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Schon bevor feststand, dass Lukas ab kommender Saison übernimmt, haben wir im Verein die Möglichkeit besprochen, dass die zweite Mannschaft in die D-Liga absteigt. Das wollen wir natürlich vermeiden, auch weil dann die Kluft zu unserer A-Liga-Mannschaft größer wird. Aber wir haben es ja noch selbst in der Hand“, gibt sich Sauer zuversichtlich.

Die Hausherren aus Biblis könnten trotz der hohen Niederlagen zuletzt (1:6 gegen Schwanheim und 3:9 beim SC Olympia Lorsch II) im Kampf um den Ligaerhalt wichtigen Boden gutmachen. Schließlich spielen am Sonntag die direkten Konkurrenten Italia Bensheim und Eintracht Zwingenberg II gegeneinander, während der Tabellenzwölfte FSG Bensheim beim Spitzenreiter SG Hammelbach/Scharbach gastiert.

In Sachen Personal gestaltete sich für beide Teams die Situation zuletzt nicht einfach. „Kevin Spindler wird uns am Sonntag im Tor fehlen, Ramon Kronauer fällt ebenfalls aus. Auch Marc Hermann kann verletzt nicht spielen“, hofft Sauer, dass aber einige derzeit noch angeschlagene Spieler einsatzfähig sind. Unterstützung aus der A-Liga-Mannschaft des FVB wird es wohl in Person von Spielertrainer Torsten Schnitzer geben.

„Ich hoffe, dass bei uns Daniel Caschetto ins Team zurückkehrt. Mit Verstärkung aus unserem Gruppenligateam rechne ich aber nicht“, erwartet ETB II-Coach Patti am Sonntag dagegen keine Anleihen aus der ersten Mannschaft.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3