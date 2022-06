Aus für die TTC-Damen

Ried. Der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) hat die Einteilung der Spielklassen für die kommende Saison abgeschlossen. Damit haben jetzt auch die Tischtennis-Vereine aus dem Ried Planungssicherheit. Auf Hessen- und Bezirksebene wird das Ried insgesamt aber etwas dünner vertreten sein als in der abgelaufenen Meisterschaftsrunde.

Waren zuletzt 13 Ried-Teams zwischen Hessenliga und Bezirksklasse am Start, sind für die Spielzeit 2022/23 nur noch elf Mannschaften gemeldet. Ins Auge fällt dabei vor allem das Fehlen der Tischtennis-Damen des TTC Lampertheim. Die Spargelstädterinnen hatten als Vizemeister der Hessenliga Süd-West eigentlich das Ticket für die Rückkehr in die Oberliga Hessen gelöst. „Bedauerlicherweise mussten wir das Damenteam abmelden“, sagt TTC- Vorsitzender Uwe van gen Hassend.

Kuriosum beim TV Bürstadt

Anne Lochbühler spielt künftig im dritten TTC-Herrenteam. © Berno Nix

Weil Inken Diederich aus beruflichen Gründen wegzog, hätte der TTC-Damenkader nur noch aus vier Spielerinnen bestanden. „Ich selbst arbeite im Schichtdienst, zwei Spielerinnen sind Mütter. Leider haben wir auch von außerhalb keine Spielerinnen gefunden, die uns dauerhaft zur Verfügung gestanden hätten“, erklärt Anne Lochbühler. Die langjährige Spielführerin und Spitzenspielerin der TTC-Damen wird künftig im dritten Herrenteam in der Bezirksliga 1 zum Einsatz kommen. Sabrina Metzger und Irma Barillon sind in der Herren VI gemeldet.

Aus der Bezirksklasse 1 verabschiedete sich die Herren I des TTC Groß-Rohrheim, die im Herbst nach dreimaligem Nichtantreten frühzeitig als Absteiger feststand. Für den TTC geht es runter in die Kreisliga West. Die Damen III des TV Bürstadt spielt fortan in der Kreisliga. Bürstadts „Dritte“ zog aus personellen Überlegungen aus der Damen-Bezirksliga zurück.

Der TTC Lampertheim, dessen erstes Herrenteam in seine siebte Spielzeit in der 3. Bundesliga Nord gehen wird, wird künftig vier statt drei Herrenmannschaften auf HTTV-Ebene stellen. Neben der Herren II (Verbandsliga Süd), der Herren III (Bezirksliga 1) und der Herren IV (Bezirksklasse 1) schlägt erstmals auch die Herren V in der Bezirksklasse 5 auf. In der Bezirksliga 1 bekommt es Lampertheims „Dritte“ unter anderem mit der SG Hüttenfeld und Bezirksoberliga-Absteiger TV Bürstadt I zu tun.

Die Tischtennis-Abteilung des TV Bürstadt wird mit sechs statt sieben Teams auf HTTV-Ebene antreten. Die Einteilung der Bürstädter Herrenteams bleibt kurios. Stellte der TVB im Vorjahr einen Bezirksoberligisten und drei Bezirksklasse-Teams, sind es jetzt drei Bezirksliga-Teams und ein Team (Herren IV) in der Bezirksklasse 1.

Die Herren I (Bezirksliga 1), Herren II (Bezirksliga 2) und Herren III (Bezirksliga 3) werden dabei nicht aufeinandertreffen. Bei der Herren III handelt es sich um die frühere zweite TVB-Mannschaft, die als Vizemeister der Bezirksklasse 1 aufstiegsberechtigt war. Einen zusätzlichen Bezirksliga-Startplatz bekam der TVB über sein Jungen-18-Team, das Hessenliga-Vizemeister wurde. Die bisherige Herren IV, jetzt Herren V, stieg sportlich in die Kreisliga West ab. Bürstadts Damen I schlägt nach dem Hessenliga-Abstieg in der Verbandsliga Süd auf. Die Damen II des TVB verbleibt in der Bezirksoberliga.