Auftakt ohne Bratwurst und Bier

Bürstadt. Zum Saisonauftakt stehen sich am Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße der VfR Bürstadt und die Associazione Sportiva Azzurri Lampertheim gleich zu einem Deby gegenüber. Der VfR genießt als Gastgeber dabei allerdings nur bedingt Heimvorteil, findet die Begegnung doch auf dem Rasenplatz des SV Bobstadt statt, wo der VfR sein Ausweichquartier bezogen hat, weil Bauarbeiten für den Bürstädter Sportcampus anstehen und daher in der angestammten VfR-Heimstätte Robert-Kölsch-Stadion nicht gespielt werden kann.

„Wir trainieren ja jetzt schon einige Wochen in Bobstadt. Das Training findet an Tagen statt, wenn der SV Bobstadt selbst nicht trainiert und wir teilen uns den Platz dann mit unserer zweiten Mannschaft“, kann VfR-Spielertrainer Daniel Böck zumindest schon von einer gewissen Eingewöhnung für die Bürstädter Kernstädter im Ortsteil Bobstadt berichten. Was allerdings zum Heimspielauftakt gegen die Azzurri am Sonntag noch nicht klappen wird, ist der Verkauf von Speisen und Getränken, der auch in Absprache mit der Stadt Bürstadt organisiert werden muss. „Dazu wird es leider erst zu unserem zweiten Heimspiel eine Lösung geben“, weiß Böck, dass dies den Schwarz-Weißen aus Bürstadt richtig weh tut, sind doch gerade die Amateurvereine nach dem Lockdown und dem Abbruch der Saison 2020/2021 mehr denn je auf jeden Cent angewiesen.

„Es freuen sich jetzt alle darauf dass es wieder losgeht, schließlich ist es für die Vereine überaus schwierig, wenn kein Spielbetrieb möglich ist“, sagt auch Azzurri-Coach Martin Göring. So überrascht es auch nicht, dass eine Hoffnung sowohl VfR-Coach Daniel Böck als auch Azzurri-Trainer Martin Göring eint, nämlich die Hoffnung, dass die Saison 2021/2022 nun trotz Corona unter halbwegs normalen Bedingungen gespielt und zu Ende gebracht werden kann.

An die ohne Wertung abgebrochene Spielzeit 2020/2021 haben die beiden Riedclubs durchaus unterschiedliche Erinnerungen, denn während der VfR nie so richtig in Tritt kam, woran auch coronabedingte Spielabsagen ihren Anteil hatten, lief die Kurzsaison für den Kreisoberligaaufsteiger A.S. Azzurri Lampertheim mit Platz sieben recht gut, ehe es für die Spargelstädter nach acht selbst absolvierten Spielen zum Stillstand des Ligaspielbetriebes kam.

„Letztlich sind wir ja eigentlich immer noch Aufsteiger und ich hoffe dass wir uns etwas von dieser Euphorie bewahren konnten. Es wird für uns darum gehen, die Klasse zu halten und daher wäre es wichtig einen guten Rundenstart zu erwischen“, zählt für Azzurri-Trainer Göring angesichts von drei Absteigern nur der Klassenerhalt.

Der VfR konnte in der vergangenen Runde gerade einmal sechs Punktspiele bestreiten und stand zum Zeitpunkt des Stopps nur auf dem vorletzten Rang. „Da ist es gar nicht für uns gelaufen und das wollen wir jetzt unbedingt besser machen. Wir wollen so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben und daher wäre ein guter Saisonauftakt wichtig, damit man sich nicht gleich zu Beginn unten wieder findet“, hofft VfR-Spielertrainer Böck schon am Sonntag auf Punkte. Böck musste dabei einen eingeplanten Neuzugang schon wieder ziehen lassen, den aus der Rückkehr von Kadir Kilic zum VfR wurde nun doch nichts. Da mit seinem Bruder Dennis Böck, Serdar Özbek und Ibrahim Cephaneci noch Spieler in Urlaub weilen, wird Daniel Böck, wie schon im Kreispokal, auch wieder aus Spieler aus der zweiten Mannschaft zurückgreifen.

„Eine zweite Mannschaft haben wir nicht“, muss auch Martin Göring mit Tobias Holch, Marcel Rose und Vincenzo Lucchese urlaubs- und verletzungsbedingt am Sonntag auf Leistungsträger verzichten. Neben den beiden Abgängen Marcel Furgol (Ziel unbekannt) und Robin Schlicksupp (Karrierende) gibt es mit Semih Yücel (Olympia Lampertheim) auch einen Neuzugang für die Azzurri. „Manuel Colaianni hat nach seinem Kreuzbandriss wieder bei uns angefangen, bei ihm wird es aber noch etwas dauern“, ergänzt Göring.