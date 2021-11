Aufhören ist kein Thema mehr

Riedrode. Am vergangenen Sonntag hatte Torwart Daniel Siegler mit seinen Paraden großen Anteil daran, dass es der FSG Riedrode II in der Kreisliga B Bergstraße gelang, den bis dato noch ungeschlagenen Tabellenzweiten SV/BSC Mörlenbach mit 3:2 zu besiegen. „Dieser Sieg war Balsam für die Seele der ganzen Mannschaft und natürlich auch für mich“, war es für den 26-jährigen Schlussmann der erste Erfolg, seitdem er nun im dritten Spiel in Folge das Tor der Riedroder Gruppenligareserve hütet.

„Seit dem 1:1-Unentschieden in unserem Heimspiel gegen den SV Affolterbach stehe ich jetzt im Tor. Dann kam das 0:2 beim Tabellenführer FSV Rimbach, wo ich ja auch von gegnerischer Seite für meine Leistung gelobt wurde“, sagte Siegler. Dass der 25-Jährige, der bei der Sparkasse in Heppenheim im Bereich Meldewesen arbeitet, nicht früher spielen konnte, lag an seinem Verletzungspech. „Zunächst hatte ich Meniskusprobleme und danach kam dann eine Leistenverletzung“, hatte Siegler im Vorfeld der Saison nicht gerade das Glück auf seiner Seite. „Zuletzt hatte Eduard Tropman gespielt, der ja nicht nur wie ich Torhüter in der zweiten Mannschaft ist, sondern bei der FSG II auch den Job als Torwarttrainer macht. Er hat nach meiner Leistung gegen Affolterbach gesagt, ich solle im Tor bleiben“, berichtet Siegler.

Die letzten drei Spiele haben ihm richtig Spaß gemacht – nachdem er sich in der jüngeren Vergangenheit auch schon mal mit dem Gedanken trug, das Fußballspielen gänzlich an den Nagel zu hängen. „Das war während meiner dualen Ausbildung, als ich bei der Raiffeisenbank in Bürstadt die Hälfte im praktischen Bereich und die andere an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim als Studium absolviert und dort den Bachelor of Arts gemacht habe“, empfand Siegler diese Zeit als sehr fordernd. „Damals war ich beim FC Alemannia Groß-Rohrheim und hatte dort mit Dennis Steinhauser einen richtig starken Torhüter vor mir“, wusste Siegler dass die Nummer 1 letztlich vergeben war.

„Ich habe früher in der Jugend Kreisauswahl und auch Regionalauswahl gespielt, aber für die Hessenauswahl hat es nie gereicht, da hat immer ein bisschen was gefehlt“, hatte sich der 26-Jährige zu diesem Zeitpunkt schon vom Traum der höherklassigen Karriere verabschiedet. Doch der Fußball sollte Siegler dann doch nicht loslassen. „Das war die letzte Saison vor der Fusion von FSV Riedrode und SG Riedrode, da habe ich dem Drängen von Pascal Seigies nachgegeben, zur SG Riedrode II zu kommen. Das war das erste Mal seit meinen Jugendtagen beim VfR Bürstadt, dass ich wieder mit meinen alten Kumpels zusammenspielen konnte“, nahm Siegler zwischenzeitlich zwar nochmal eine Auszeit vom Fußball, doch letztlich blieb er den Riedrodern auch nach der Fusion zur FSG treu. „Ich muss sagen, ich freue mich jetzt auf das Derby am Sonntag bei der SG Olympia/VfB Lampertheim, denn Duelle zwischen Mannschaften aus Bürstadt und Lampertheim haben schon etwas Besonderes“, blickt Siegler auf Sonntag, wenn die FSG Riedrode II in Lampertheim zu Gast ist.

Die Zelte in seiner Heimatstadt Bürstadt schien er 2020 schon weitgehend abgebrochen zu haben, doch es kam anders. „Ich wollte in Aschaffenburg den Masterstudiengang machen und war dort im März 2020 hingezogen, aber dann kam Corona. Es gab keine Präsenzveranstaltungen an der Hochschule und man konnte in Aschaffenburg auch keine neuen Leute kennenlernen“, zog es Siegler unter diesen Umständen dann doch wieder in die Heimat zurück.