Aufgefallen: René Salzmann

Wer, wenn nicht René Salzmann, hätte die Wende in diesem hochemotionalen Bürstädter Gruppenliga-Derby herbeiführen können? „Letztes Jahr habe ich kein einziges Tor geschossen, jetzt treffe ich im Derby. Aber Derbys und Kerwespiele: Das sind so meine Dinger. Da bin ich schon heiß drauf“, erklärte der 34-jährige Angreifer der FSG Riedrode nach Abpfiff. 60 Minuten waren gespielt, als der 1,70 Meter große Salzmann nach einer Ecke zum 1:1-Ausgleich einköpfte. „Für mich als Lampertheimer ist es gegen Bürstadt immer ein Derby, auch wenn ich jetzt in Riedrode spiele“, konnte sich der langjährige Leistungsträger des TV Lampertheim eine kleine Spitze nicht verkneifen.

Mit seiner eigenen Leistung war Salzmann „nicht ganz zufrieden“, wie er zugab: „Letzte Woche bin ich mehr gerannt. Heute habe ich gemerkt, dass ich nicht ganz zu 100 Prozent da war. Das Tor hat mir jetzt gut getan.“

34 Jahre alt und immer noch „heiß“ auf Derbys: René Salzmann. © Nix

Seine Trainer sahen das etwas anders. „René ist ein Arbeiter und war beim Kopfballtor da. Er ist nicht mehr der Jüngste, opfert sich aber unheimlich für die Mannschaft auf“, sagte FSG-Coach Duro Bozanovic. Auch Bozanovics Trainerpartner Andreas Keinz war angetan vom Pensum, das Salzmann abspulte: „Er geht unheimlich viele Wege, die man gar nicht sieht, ist immer in Bewegung und anspielbar.“

Den Derbyerfolg machte Salzmann auch an der Kartenflut fest. „Wir haben uns ruhiger verhalten als der Gegner, auch wenn einige Emotionen im Spiel waren“, meinte der 34-Jährige.

Bei der FSG Riedrode fühlt sich Salzmann „richtig wohl“, betonte der Stürmer, der 2020 zur FSG wechselte: „Das ist ein sehr familiärer Verein. Ich denke, ich bin hier gut angekommen.“ cpa