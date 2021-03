Annullierung oder Fortsetzung der 20/21er Saison: Um diese zwei Optionen ging es bei der Videokonferenz des Fußballkreises Bergstraße am Donnerstag. Die klare Mehrheit stimmte für einen Abbruch. Fünf Vereine waren für ein Weitermachen. Sie hatten schlüssige Argumente. Der starke B-Ligist TSV Hambach etwa könnte zum zweiten Mal in Folge ohne sportlichen Lohn bleiben.

Solche Fälle sind bitter, klar. Doch sie ändern nichts daran, dass die Aussicht auf eine Beendigung der Spielzeit – als Einfachrunde bis Juni – in weite Ferne gerückt ist. Schon jetzt, da nicht einmal abzusehen ist, wann reguläres Training wieder möglich sein wird, ist die Inzidenz im Kreis ähnlich hoch wie vor der Unterbrechung Ende Oktober. Das Veto des Landkreises wird nicht lange auf sich warten lassen. Die Sorgen der Vereine, deren Mitglieder auch an Familie und Arbeitgeber denken müssen, sind nicht kleiner geworden.

Die Wortmeldungen der Saisonverfechter zeugen unterdessen davon, dass die Fühler der Basis offenbar sensibler sind als die der HFV-Bosse. Warum kommt der Vorschlag einer 20/22er Runde nach bayrischem Modell erst auf einer Kreiskonferenz – und nicht vom Verband selbst? Völlig abwegig ist die Idee nicht. Die meisten Vereine wollten einen klaren Schnitt, erwiderte HFV-Vize Torsten Becker. Mag sein. Wie das Bergsträßer Votum zeigt, könnte das aber auch für die Frage „Annullierung oder Fortsetzung“ gelten.

Ohne Wettbewerbsverzerrungen kann diese Runde nicht mehr zu Ende gespielt werden. Die Umwandlung einer gestarteten Spielzeit in eine Einfachrunde ist sowieso fragwürdig. Außerdem: Was passiert, wenn die Corona-Zahlen einen Neustart gar nicht erst zulassen? Was, wenn nach dem Neustart Corona-Fälle auftreten? Der Zeitplan ist auf Kante genäht. Hier muss der HFV für den Fall, dass die hessenweiten Befragungen in den Kreisen eine Fortsetzung vorsehen, vorsorgen.

Die klare Positionierung überlässt der HFV derweil den politischen Entscheidern – und der Basis in Form der Meinungsbilder. Das zögerliche Verhalten des Verbands ist ein Stück weit nachvollziehbar, weil am Ende eben alles an den Beschlüssen der Politik und am Pandemieverlauf hängt. Es ist jedoch zugleich enttäuschend aus Sicht der Amateure, die schon lange auf eine Ansage warten – und sich gewiss keinem Risiko aussetzen werden. Die Debatte beschränkt sich sowieso zu stark auf die Runde selbst. Der große Teil aller Aktiven wäre froh, das Sportgelände überhaupt mal wieder betreten zu dürfen.