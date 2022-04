Auf der Suche nach Selbstvertrauen

Hofheim. Vor dem Derby-Rückspiel in der Fußball-Kreisliga B zwischen dem FV Hofheim und der SG Hüttenfeld (Sonntag, 15.30 Uhr) trotzen beide Teams nicht eben vor Selbstvertrauen. „Für uns ist am ein Heimsieg Pflicht, wenn wir da unten rauskommen wollen“, gibt FVH-Trainer Markus Dech für die Hausherren eine klare Marschroute vor. Schließlich wollen die Blau-Weißen Abstiegsrelegationsrang 15 unbedingt nach oben hin verlassen.

Wird er für’s Derby gegen Hüttenfeld rechtzeitig fit? Sebastian Gromus (blau) leidet noch an einer Oberschenkelzerrung, die er sich am vergangenen Sonntag zugezogen hatte. © Berno Nix

„Dass die Mannschaft aus Hüttenfeld nicht mehr die ist, bei der wir im Hinspiel mit 0:2 verloren haben, haben wir natürlich mitbekommen. Aber letztlich ist es egal, wie der Gegner am Sonntag heißt, wir brauchen die drei Punkte“, möchte Dech auch eine Reaktion seines Teams auf die herbe 2:9-Klatsche beim Spitzenreiter FSV Rimbach am Karsamstag sehen. „In den ersten 30 Minuten haben wir dort noch gut mitgespielt, aber wie wir dann eingebrochen sind, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt, es war erschreckend. Sicherlich kann man in Rimbach verlieren, aber doch nicht so!“, nahm Dech seine Mannschaft daher unter der Woche noch einmal ins Gebet.

Kaderumbruch bei der SGH

Die Gäste aus Hüttenfeld reisen zwar als Tabellensiebter an, doch bei den Grün-Weißen hat sich mittlerweile einiges verändert. So hat Zoltan Varga nach dem Rücktritt des bisherigen SGH-Coaches Hans Scheidel Anfang März am Hegwald als Interimstrainer übernommen. „Ich spiele in Hüttenfeld ja schon lange in der AH und als ich gefragt wurde, ob ich helfen kann, war ich dazu bereit“, hatte der Viernheimer als Spielertrainer die Hüttenfelder 2013 schon einmal übernommen. „Der Kader hat sich gegenüber der Hinrunde schon deutlich verändert und von einigen Spielern haben wir uns auch bewusst getrennt. Wir haben keine zweite Mannschaft und keine A-Jugend, auf die wir zurückgreifen können“, sagte Varga. „Man merkt auch, dass es in der Wintervorbereitung kaum Testspiele und nur zwei Trainingswochen gab“, meinte der Coach. Er sah am vergangenen Samstag beim 1:5 gegen die FSG Riedrode II dennoch Schritte in die richtige Richtung.

Die SGH wartet im Jahr 2022 allerdings noch auf ein erstes Erfolgserlebnis, denn der einzige Sieg resultierte aus der 3:0-Spielwertung gegen die bereits zurückgezogene Mannschaft von Türkspor Wald-Michelbach. In den ausgetragenen Ligapartien setzte es dagegen sechs Niederlagen.

„Ich würde trotzdem mit den Hüttenfeldern tauschen, denn sie haben ja schon deutlich mehr Punkte auf dem Konto als wir“, hätte FVH-Trainer Dech auch gerne schon 36 und nicht nur 25 Zähler auf der Habenseite. „Ich glaube immer noch, dass wir den Klassenverbleib schaffen, dachte allerdings, dass wir nach der Winterpause schon mehr Zähler gesammelt hätten“, meinte Dech. Ein Grund für die fehlenden Punkte machte der Trainer in den Verletzungen, in Corona und in den Spielern aus, die wegen ihres Urlaubs nicht zur Verfügung standen. Dech muss weiterhin auf Maximilian Hödl (Armverletzung) und Marcel Liedtke (Meniskusverletzung) verzichten, hofft aber, dass Sebastian Gromus nach seiner Oberschenkelzerrung „eventuell wieder einsatzfähig ist.“

Auch bei den Gästen ist die Personalsituation alles andere als üppig,immerhin stehen Varga mit Gerhard Kotke und Dirk Ehret wieder zwei Routiniers zur Verfügung. „Ein paar Punkte werden wir sicher noch sammeln. Ein Unentschieden am Sonntag wäre schon sehr gut“, weiß Varga, dass Hüttenfeld den Klassenverbleib bei acht verbleibenden Spielen rechnerisch noch nicht endgültig in der Tasche hat.