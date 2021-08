Riedrode. Inzidenz hin, Verordnungen her: Das Bürstädter Gruppenliga-Derby erweist sich auch im zweiten Pandemie-Jahr als halbwegs krisensicher. Dem Terminkalender sei Dank, denn wie in der Abbruchsaison 2020/21 treffen die FSG Riedrode und Eintracht Bürstadt am Sonntag (15.30 Uhr, Waldsportplatz Ried-rode) schon am zweiten Spieltag aufeinander.

„Es ist immer etwas Besonderes. Die Mannschaften kennen sich gut“, freut sich Riedrodes Trainer Duro Bozanovic: „Ich bin kein Freund von Papier oder Namen. Auf dem Papier kann viel stehen. Die Tagesform und die Einstellung werden das A und O sein.“ Der FSG-Coach weiß, dass seine Truppe als Favorit gilt. „Sicher fehlt der Eintracht durch diverse Abgänge ein bisschen die Breite im Kader“, hält Bozanovic fest: „Aber wenn ich mir ihre erste Elf anschaue, gehört diese Mannschaft sicher nicht zu den schlechtesten in der Liga.“

Dass die Eintracht mit einem 5:1-Heimsieg gegen den FV Mümling-Grumbach in die Runde startete, werde dem Gegner „zusätzliches Selbstvertrauen geben“, glaubt Bozanovic: „Fünf Tore musst du erst einmal schießen. Sie werden mit breiter Brust nach Riedrode kommen. Ich denke aber, das wird ein anderes Spiel gegen uns. Mit ein bisschen mehr Feuer und mehr Gegenwehr.“ Für das Feuer im Spiel wollen die Riedroder natürlich selbst sorgen. „Wir haben vorne unheimlich viel Tempo und Spieler, die im Eins-gegen-Eins gefährlich sind – und die immer in der Lage sind, Tore zu schießen“, setzt Bozanovic auf den Dreiersturm um René Salzmann, Gianluca Lucchese und Urlaubsrückkehrer Nils Schwaier: „Wichtig ist, dass wir kompakt stehen und keinem Tor hinterher rennen müssen. Welches Team besser ins Spiel kommt, kann mitentscheidend sein.“

Neben Schwaier sind die Mittelfeld-Taktgeber Jan-Marvin Dell und Tomislav Tadijan zurück aus den Ferien. Verzichten müssen Bozanovic und Trainerpartner Andreas Keinz auf Ilias Hamzi (Mittelfußbruch), Amer Gara Hassan (Urlaub), Sören Heiderich (Ödem am Fuß), Sinisa Pitlovic und Patrick Landwehr (Muskelfaserriss) sowie auf Maxi von Dungen, der beim 1:1 im Mitfavoritenduell beim TSV Höchst am Sonntag die Gelb-Rote Karte sah.

Eintracht-Spielertrainer Benjamin Sigmund will das 5:1 im Auftaktmatch genauso wenig überbewerten wie Platz eins nach dem ersten Spieltag. „Ohne Mümling-Grumbach nahezutreten, aber ich denke, die Mannschaft wird im unteren Drittel mitspielen“, sagt der 42-Jährige: „Trotzdem muss man so ein Spiel gewinnen. Letztes Jahr haben wir uns dort schwergetan und 1:1 gespielt. Diesmal haben wir die Chancen gut herausgespielt, genutzt und relativ wenig zugelassen.“

Den Derbygedanken würde Bürstadts Trainer am liebsten ganz ausblenden. „Wir Trainer müssen die Erwartungshaltung eher runterdrücken. Außenstehende hängen das schon hoch genug“, erläutert er: „Es ist ein Stück weit auch Prestige, aber man muss das realistisch sehen: Es ist nur Fußball. Es soll der gewinnen, der es sich am meisten verdient.“

Auch der Eintracht-Coach kommt auf die unterschiedlichen Kaderbreiten zu sprechen. „Das ist vielleicht der einzige Vorteil. Es kann aber passieren, dass genau das die Mannschaft mit weniger Spielern beflügelt“, meint er. Für Sonntag plant Sigmund mit „13, 14 Mann“, wie er erklärt: „Fakt ist, dass wir auf dem Zahnfleisch gehen. Wir gehen als Außenseiter in das Match. Wenn am Ende ein Punkt herauskommt, unterschreibe ich das. Die Elf, die auf dem Platz steht, ist aber schlagkräftig genug, um zu bestehen.“ Mit Flamur und Valon Bajrami, Artan Abdiji und Elvis Fazlic fehlen vier Urlauber. Außerdem fallen Florian Weiß und Raman Chiri aus. Juan Marroqui Cases ist wieder an Bord.

Derweil ist die Inzidenz wieder ein Thema. Der Landkreis Bergstraße kündigte am Mittwochabend neue Maßnahmen nach dem hessischen Eskalationskonzept an, sollte die Inzidenz auf über 50 steigen. Für das Derby hätte das kaum Folgen. Statt 1500 Personen dürften dann nur 500 zuzüglich Geimpften und Genesenen auf den Sportplatz. Mit so vielen Zuschauern rechnet die FSG, die ihr Hygienekonzept in dieser Woche nochmals angepasst hat, ohnehin nicht. „Wenn die Inzidenz aber weiter so rasant steigt, könnte in zwei Wochen schon wieder Schluss sein“, befürchtet Riedrodes Spielausschusschef Thorsten Göck.

