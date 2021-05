Auf Baku kommt es an

Natz-Schabs/Frankfurt. Fußballprofi Ridle Baku (Bild) will seiner Führungsrolle in der deutschen U-21-Auswahl bei der EM-Endrunde gerecht werden und mit der Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz ein erfolgreiches Turnier spielen. Er sei sich seiner Verantwortung bewusst, „an vorderster Front zu stehen und der Mannschaft auf dem Platz helfen zu können“, sagte der 23-Jährige vom VfL Wolfsburg am Dienstag bei einer Online-Medienrunde des DFB. Wie die anderen Führungsspieler wolle er auf dem Platz „einfach nur vorangehen“.

Die gute Saison beim VfL und das Erreichen der Champions League mit den Niedersachsen haben den sprintstarken Außenverteidiger beflügelt. Zugleich hat er die Nicht-Nominierung für das EM-Team von Bundestrainer Joachim Löw verkraftet. „Es ist kein Rückschlag, aber eine kleine Hoffnung war da“, gab der Wolfsburger zu. „Aber es macht natürlich auch Spaß, hier bei der U21 zu sein - und wenn es möglich ist, den Titel einzufahren“, sagte Baku, der aus dem Trainingscamp in Natz-Schabs/Südtirol zugeschaltet wurde.

Am Montag gegen Dänemark

„Die Rahmenbedingungen sind echt top. Wir haben uns sehr gut eingelebt“, sagte er nach einem Tag Vorbereitung. In Wolfsburg hat sich der Jungprofi schnell etabliert, trotz der kräftezehrenden Corona-Saison ist er bereit für die EM. „Ich fühle mich noch nicht platt, ich fühle mich noch fit“, sagte der Nationalspieler. „Ich achte natürlich auch auf meinen Körper.“

Baku war bereits bei der Vorrunde der U21-EM im März der einzige Spieler im Aufgebot von Trainer Kuntz, der bereits Erfahrung im A-Team gesammelt hat. Im November 2019 kam der ehemalige Mainzer in Löws Team zum Einsatz. Bei der EM-Endrunde trifft der deutsche Nachwuchs am Montag (21 Uhr/ProSieben) im Viertelfinale in Székesfehérvár auf Dänemark. dpa

