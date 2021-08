Amateure bleiben noch verschont

Bergstraße. Dass das Robert-Koch-Institut am Donnerstagabend eine Inzidenz von 53,6 für den Kreis Bergstraße vermeldete, hat erste Folgen für den Amateursport – allerdings noch nicht allzu gravierende. Nach der Allgemeinverfügung des Kreises, die sich nach dem neuen hessischen Präventions- und Eskalationskonzept richtet, sind seit Freitag bei „Veranstaltungen, Kulturangeboten und größeren Zusammenkünften“ nur noch 500 statt bisher 1500 Teilnehmer im Freien zuzüglich Geimpften und Genesenen genehmigt. In Innenräumen ist die Zahl auf 250 Personen plus Geimpfte und Genesene beschränkt.

Die meisten Sportveranstaltungen im Kreis dürften die neuen Vorgaben somit kaum betreffen. Beim größten Teil der Amateurspiele bewegt sich die Zuschauerzahl im zweistelligen oder im niedrigen dreistelligen Bereich. Die FSG Riedrode etwa rechnet für das Derby gegen Eintracht Bürstadt in der Gruppenliga am Sonntag mit 200 bis 300 Zuschauern. Vorsorglich haben die Riedroder ihr Hygiene- und Verkaufskonzept am Waldsportplatz gemäß dem neuen hessischen „Eskalationskonzept“ angepasst. Die FSG berücksichtigt unter anderem die „generelle Pflicht zu medizinischen Masken in Gedrängesituationen, in denen die Mindestabstände nicht eingehalten werden können“.

Die große Frage bleibt, wie sich die Inzidenz entwickelt – und ob der Inzidenzwert der alleinige Maßstab im Kreis bleibt. Einen Lockdown sieht Hessens Konzept vom 17. August nicht mehr vor. „Die Hessische Landesregierung behält sich vor, bei einem weiter steigenden Infektionsgeschehen unter Berücksichtigung und Bewertung der landesweiten Hospitalisierungsrate weitere Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, heißt es darin. cpa