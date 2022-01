Alles andere als ein Tag des Vergessens

Bergstraße. Die Reaktionen der Befragten sagen viel darüber aus, wie es um den „Erinnerungstag im deutschen Fußball“ an der hessischen Basis steht. „Das ist gar kein Thema bei uns. Ich hatte das nicht auf dem Schirm“, sagt Patrick Andres. Der 46-Jährige ist im Fußballkreis Bergstraße als umtriebiger Sportausschusschef der SG VfB/Olympia Lampertheim und Schiedsrichter bekannt. Im Gespräch mit dieser Redaktion hört er aber zum ersten Mal von der Initiative „!Nie wieder“, die in diesem Jahr zum 18. Mal am 27. Januar zum kollektiven Gedenken aufruft.

Andres ist nicht der einzige Vereinsvertreter, dem es so geht. Selbst Kreisfußballwart Reiner Held ist überfragt. „Es ist mir auch nichts vom Hessischen Fußball-Verband weitergeleitet worden“, teilt er mit. Der 27. Januar ist kein exklusives Fußballerdatum. An diesem Tag vor 77 Jahren befreite die Rote Armee das Konzentrationslager Auschwitz. 1996 erklärte der damalige Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“.

Im vergangenen Jahr rückte die Initiative „!Nie Wieder“ die sexuelle Vielfalt in den Fokus. 2022 stehen Euthanasie-Opfer im Mittelpunkt des Gedenkens.

Der deutsche Fußball beteiligt sich seit 2004 aktiv daran, die Erinnerung an die Opfer der NS-Zeit aufrechtzuerhalten. Vor genau 18 Jahren gründete sich mit „!Nie wieder“ in der Evangelischen Versöhnungskirche der KZ-Gedenkstätte Dachau ein „Bündnis aus Einzelpersonen, Fangruppen und Fanprojekten, Vereinen, Verbänden und Institutionen aus dem Fußball“, wie sich die Initiative selbst beschreibt. DFB und DFL unterstützen das Projekt, das Jahr für Jahr einen anderen Schwerpunkt für eine „würdige Gedenkkultur und für ein Stadion ohne Diskriminierung“ setzt.

Im vergangenen Jahr etwa rückte „!Nie wieder“ die sexuelle Vielfalt in den öffentlichen Fokus. Mehrere Proficlubs gestalteten im Zuge dessen ihre Kapitänsbinde in Regenbogenfarben, der SV Darmstadt 98 seine Eckfahnen. Die Frankfurter Eintracht, die schon länger in der Programmreihe „Spurensuche“ im Vereinsmuseum ihre NS-Zeit aufarbeitet, ließ unter anderem das Stadion in Regenbogenfarben erleuchten.

„Jeder Mensch zählt“

„Jeder Mensch zählt – egal auf welchem Platz“ lautet das Motto der 2022er Kampagne, die am 20. Januar mit einer digitalen Veranstaltung des FC Schalke 04 und der Schalker Fan-Initiative e.V. begann. „Im Mittelpunkt des Gedenkens stehen Euthanasie-Opfer, also Menschen mit Behinderung, die vom nationalsozialistischen Regime verfolgt und ermordet wurden“, heißt es in der Einladung. Die Vortragenden stellten aktuelle Bezüge her, etwa zur Situation von Menschen mit Behinderung im Stadion.

Kreisfußballwart Held würde sich über eine verstärkte Einbindung der Basis freuen. Schließlich gibt es auch auf den Sportplätzen im Kreis Menschen, die sich trotz körperlicher oder geistiger Beeinträchtigungen nicht die Freude daran nehmen lassen, an einem Fußballspiel teilzunehmen. „Wir stehen ja ausdrücklich für die Sache ein. Daher wäre es eine Überlegung wert, in den Amateurbereich reinzugehen“, betont der Bürstädter. „So etwas muss nicht immer von der Bundesliga ausgehen“, findet auch Patrick Andres.

Nicht nur auf ein Datum begrenzt

Beide sprechen zwar auch den nicht idealen Zeitraum an, in den der Erinnerungstag fällt. Dieser liegt bei den Amateuren in Nicht-Pandemiezeiten zwischen den letzten Hallenturnieren und dem Start der Wintervorbereitung. Doch auf den Tag genau komme es nicht an, wenn man ein Zeichen setzen wolle, meint Held: „Über die sozialen Netzwerke und das elektronische Postfach können wir die Vereine trotzdem erreichen.“

Der HFV hat den Erinnerungstag nicht verschlafen – im Gegenteil. „Wir arbeiten gerade mit einer Arbeitsgruppe von ‚!Nie wieder’ aus, wie wir das Thema in die breite Basis tragen können“, erläutert Thomas Geiß, der Vorsitzende der Kommission für gesellschaftliche Verantwortung. Geiß setzt dabei auf Aktionen, die über den 27. Januar hinausgehen. „Nie wieder“-Sprecher Eberhard Schulz bietet den Vereinen an, Texte der Initiative zu kopieren und zu veröffentlichen. Den Wunsch zur aktiven Beteiligung begrüßt er „ausdrücklich“.