„Alle werden zu kämpfen haben“

Biblis. Das Los, eine zweite Mannschaft auf Kreisebene dauerhaft bei Laune halten zu müssen, ist kein leichtes – das weiß Sven Sauer nicht erst seit der Pandemie. „Die schwankende Trainingsbeteiligung ist ein allgemeines Problem. Das hat nichts mit Corona zu tun“, sagt der Spielertrainer des FV Biblis II. Die achtmonatige Sportpause habe jedoch ihren Teil beigetragen, stellt der 34-Jährige fest: „Es gehört zum Prozess, wieder diszipliniert ins Training zu gehen. Jeder hat sich an diese gezwungene Freiheit gewöhnt.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zugänge: Baris Ates, Mustafa Er, Enes Er (alle Ataspor Worms), ... Zugänge: Baris Ates, Mustafa Er, Enes Er (alle Ataspor Worms), Jonas Heuser, Dimitri Kardasch, Paul Plöger, Robin Sauer (fangen alle wieder an). Abgänge: Robin Weska, Jan Maksymczyk (Alemannia Groß-Rohrheim). Kader: André Schäfer, Lukas Spindler, Thomas Wetzel (Tor), Bashir Akbari, Baris Ates, Kevin Gumbinger, Benedikt Hausmann, Marc Hermann, Roman Link, Paul Plöger, Patric Richter (Abwehr), Mustafa Er, Marvin Heiß, Jonas Heuser, Dimitri Kardasch, Rico Kronauer, Daniel Mengesteab, Giuseppe Mililli, Jens Rzepka, Saban Ryustem, Robin Sauer (Mittelfeld), Jan Dickerhof, Enes Er, Giuliano Iovine, Sven Sauer, Nick Schäfer (Angriff). Favoriten: Eintracht Bürstadt II, TSV Elmshausen, FSG Bensheim. Ziel: Klassenerhalt. Spielertrainer: Sven Sauer (erste Saison).

Nach dem Wiedereinstieg ins Training vor gut zwei Monaten habe der Fokus beim Fußball-C-Ligisten darauf gelegen, „wieder einen Ball am Fuß“ und „Spaß an dem selbstgewählten Hobby zu haben“, wie Sauer betont. Das Fazit: Luft nach oben gibt es bekanntlich immer, vor der Saison 2021/22 allerdings mehr denn je. „Es war ein holpriger Start ins Training, das Ganze ist auch nach wie vor holprig. Man hat schon gemerkt, dass die meisten Leute eingerostet waren. Aber es ist eine Tendenz nach oben zu erkennen“, meint Sauer, der das Spielertrainer-Amt bei der A-Liga-Reserve von Kumpel Roman Link übernahm: „Wenn zehn bis zwölf Mann im Training sind, ist es auch ein gutes Training.“

Auftakt in Ober-Abtsteinach

Bei 100 Prozent wird seine Mannschaft bis zum Rundenaufakt beim FC Ober-Abtsteinach II am Sonntag (13 Uhr) nicht stehen. Da macht sich Sauer nichts vor: „Wenn ich die Wahl hätte, würde ich lieber noch vier Wochen Vorbereitung haben. Ich glaube, das würde den meisten Vereinen gut tun, denn alle werden zu kämpfen haben. Es ist aber auch schön, dass der Wettbewerb wieder losgeht.“ Sportlich wird es für Biblis II darum gehen, mindestens zwei Konkurrenten hinter sich zu lassen– und damit die C-Klasse zu halten. Für Sauer haben vorerst aber ganz andere Dinge Priorität. „Die Mannschaft zusammenrücken lassen, fleißig im Training sein. Dann kommt alles andere von selbst“, nennt der FVB-II-Coach seine persönlichen Ziele. Viel könnte mit der Personalsituation der ersten Bibliser Mannschaft stehen und fallen, die beim Rundenstart der „Zweiten“ spielfrei ist. „Torsten ist flexibel und hat schon selbst in der Vorbereitung bei uns ausgeholfen“, spricht Sauer dem Erstmannschaftstrainer Torsten Schnitzer ein Lob in Sachen Zusammenarbeit aus.

Es ist allerdings nicht so, dass die FVB-Reserve ihr Glück vom A-Liga-Team abhängig macht. Sieben Neuzugänge vermeldet der C-Ligist. „Jonas Heuser kommt immer besser in Fahrt. Er weiß einfach, wie dieses Spiel funktioniert. Auch Robin Sauer und Dimitri Kardasch machen sich gut. Unsere Qualität ist gestiegen“, deutet Sauer drei Neue heraus, die streng genommen in die Kategorie „Wiedereinsteiger“ fallen. Einen Unterschied könnte zudem Jan Dickerhof machen. Der langjährige Leistungsträger der ersten Mannschaft, der mittlerweile im Altherrenteam spielt, half bei den siegreichen Tests gegen die D-Ligisten SG Lampertheim II (4:0) und FV Hofheim II (3:1) aus. „Den kann keiner halten“, weiß Sauer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auf der Außenbahn könnte der bisherige Spielertrainer ein Faktor werden. Roman Link gab zwar den Trainerposten an Sauer zurück, weil er kürzertreten wollte. Als Spieler steht der 33-Jährige jedoch weiter zur Verfügung. „Eigentlich wollten wir beide in Richtung Altherren gehen. So wird es jetzt ein Übergangsjahr, bis wir zur nächsten Saison einen neuen Trainer finden“, erklärt Sauer, der die FVB-Reserve schon einmal, von 2015 bis Ende 2019, betreut und 2017 in die C-Liga geführt hatte. In dieser Spielklasse will der 34-Jährige die zweite Mannschaft im Sommer 2022 an seinen Nachfolger übergeben.