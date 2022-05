Alemannia will Lorsch ärgern

Ried. In der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße hat es der FC Alemannia Groß-Rohrheim (Platz sechs) nach der 1:3-Heimniederlage gegen den Tabellendritten SC Olympia Lorsch nun erneut mit einer Mannschaft aus Lorsch zu tun. Die nur 14 Kilometer kurze Fahrt geht zum Zweiten Tvgg Lorsch.

Groß-Rohrheims Urgestein Dieter Martin hat an die Lorscher eine besonders gute Erinnerung. Er blickt dabei auf die Saison 1976/77 zurück, als er Trainer der ersten Mannschaft war. Da der große Meisterschaftsaspirant FSV Riedrode in jener Saison vier Punkte am Grünen Tisch abgezogen bekam, lieferten sich die Groß-Rohrheimer und Lorsch ein packendes Duell um die Meisterschaft in der C-Klasse West. Dieses entschied der FC Alemannia Groß-Rohrheim für sich und profitierte damals sicherlich auch von den beiden Siegen im direkten Duell gegen die Tvgg, die damals ihren Sportplatz noch an der Jahnstraße nahe dem Lorscher Stadtzentrum hatte.

Marino beklagt Verletzte

Ab nach Lorsch: Groß-Rohrheims Trainer Georg Eckhardt. © Berno Nix

Am Sonntag aber ist die Favoritenrolle klar verteilt. „Wir sind der Außenseiter und können unbedarft nach Lorsch fahren. Vielleicht können wir dort ja ein Pünktchen holen“, will Klaus Anthes die mit vielen Eigengewächsen gespickte Tvgg-Elf etwas ärgern. Personell sind die Voraussetzungen aufseiten des FC Alemannia gut. „Mir sind keine Ausfälle bekannt“, sagt Anthes, merkt aber an, dass das Abschlusstraining wegen des Feiertags erst am Freitagabend stattfindet.

Bereits 30 Spiele bestritten hat die SSV Reichenbach (24 Punkte, Platz 15) und kann somit die AS Azzurri Lampertheim, die mit 31 Punkten auf Relegationsplatz 14 steht, nicht mehr einholen. Die Associazione Sportiva will aber versuchen, mit einem Heimsieg über die zweite Mannschaft des SV Unter-Flockenbach sich noch weiter nach vorne zu schieben und die Liga auf direktem Wege zu halten. „Das wird gegen Unter-Flockenbach brutal schwer. Ich bin darauf angewiesen, viele gute Spieler zur Verfügung zu haben“, sieht Azzurri-Trainer Giovanni Marino seine Elf vor einer schweren Aufgabe. Angesichts der Tatsache, dass Giuseppe Don Bosco und jens Göttmann (beide Achillessehnenverletzungen) und Abdelkader Mohammed, der von einem Taxi angefahren wurde, nicht zur Verfügung stehen, drückt dies auf seine Stimmung. Zumal Marcel Rose an den Folgen eines Rippenbruchs laboriert. Aber auch wenn die Azzurri gegen Unter-Flockenbach dreifach punkten sollten, wird dies den Abstand zum Tabellendreizehnten KSG Mitlechtern wohl nicht verringern. Die KSG, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert, ist gegen den bereits als Absteiger feststehenden VfR Bürstadt haushoher Favorit.

TVL misst sich mit Einhausen

Wie stark der kommende Auswärtsgegner SSG Einhausen ist, davon musste der TV Lampertheim bereits am vergangenen Sonntag unliebsame Bekanntschaft machen. Im Spiel der Reservemannschaften beider Vereine unterlagen die Lampertheimer den Einhäusern mit 0:2 und mussten damit Tabellenplatz eins in der Kreisliga D Staffel I abgeben.

„Einhausen zählt zum Besten, was die Kreisoberliga zu bieten hat und spielte bisher auch ein wenig unter seinen Möglichkeiten. Wie stark der Gegner ist, haben wir ja Ende April gesehen, als er die Tvgg Lorsch zu Hause mit 6:0 bezwang“, hält es Frank Willhardt, der Pressesprecher des TV Lampertheim, für eher unwahrscheinlich, dass seine Mannschaft im Nachbarschaftsduell zu Punkten kommt, die er auch deswegen benötigt, weil er im Abstiegskampf noch nicht aller Sorgen ledig ist. Während Timo Rodovsky urlaubsbedingt nicht spielen kann, steht hinter dem Einsatz von Noah Keller ein Fragezeichen. hias