Adler auf stabilem Weg

Mannheim. Fünf Spiele haben die Adler Mannheim seit der vergangenen Aufnahme des Adler-Checks, dem Eishockeypodcast des Mannheimer Morgen, in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) absolviert – und die letzten vier davon konnten sie für sich entscheiden. Für die beiden MM-Sportredakteure Christian Rotter und Philipp Koehl steht beim Blick auf die Siegesserie fest: Die Blau-Weiß-Roten befinden sich auf einem stabilen Weg.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Verbesserungspotenzial gibt es dennoch an einigen Stellen. Ganz nach der alten Eishockey-Weisheit „Never too high, never too low“ – also frei übersetzt: bei Siegen nicht nur das Positive und bei Niederlagen nicht nur das Negative sehen – analysiert das Duo Rotter/Koehl die vergangenen Partien.

Dabei geht der Blick natürlich auch nach vorne und richtet sich nicht nur auf die anstehenden Begegnungen in Augsburg und gegen Bremerhaven, sondern zwangsläufig auch auf die jüngste Mannheimer Neuerwerbung: Ryan MacInnis. Der US-Amerikaner trägt nicht nur einen großen Namen, sondern ist auch noch flexibel einsetzbar, wie Koehl nach seinem Trainingsbesuch bei den Adlern zu berichten weiß.

Mehr zum Thema Eishockey Podcast "Adler-Check": Auf stabilem Weg Mehr erfahren NHL Draisaitl, Sturm, Stützle: Große Hoffnungen vor Saisonstart Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Eishockey Bittere Diagnose: So lange fehlt Gaudet den Adlern Mannheim Mehr erfahren

Außerdem darf bei Rotter/Koehl der traditionelle Blick über die Bande nicht fehlen – und da dreht sich in dieser Episode alles um die deutschen NHL-Spieler Moritz Seider und Tim Stützle, die ihren Sommer wieder in Mannheim verbrachten und sich vor dem NHL-Start mit den beiden MM-Redakteuren zum Gespräch trafen. Welche persönlichen Ziele sie verfolgen und wie sie die Weiterentwicklung ihrer jeweiligen Mannschaft in Detroit (Seider) und Ottawa (Stützle) bewerten, geben Rotter/Koehl ausführlich wieder.

Wer jetzt Lust auf Eishockey, die Adler Mannheim und den Podcast bekommen hat – super. Herunterladen und abonnieren können sich alle den „Adler-Check“ kostenlos unter mannheimer-morgen.de/podcast. Hinterlegt ist der Adler-Podcast zudem auf den gängigen Plattformen wie Spotify (www.open.spotify.com), Deezer (www.deezer.com), Apple Podcast oder Amazon Music (www.amazon.de/music/lp/podcasts). red