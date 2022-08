Abschied von Seeler

Hamburg. Das Volksparkstadion war gewissermaßen sein Wohnzimmer. Bis ins hohe Alter, und solange es seine Gesundheit erlaubte, sah Uwe Seeler seinem geliebten HSV zu. Mit Freunden wurde im VIP-Bereich gefachsimpelt und gelacht. An diesem Mittwoch (ab 14 Uhr/ARD und NDR) werden Tausende Menschen erwartet, um der Ikone des Hamburger SV und der Fußball-Nationalmannschaft an genau diesem Ort zu gedenken. Es könnte die größte Trauerfeier für einen deutschen Sportler werden, die es je gab. Neben Bundeskanzler Olaf Scholz und Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat sich die DFB-Spitze angekündigt, eine Rede halten wird auch als Freund der Familie Schauspieler Olli Dittrich.

Uwe Seeler ist Hamburg, und Hamburg verehrt Uwe Seeler. Im alten, zugigen Volksparkstadion mit Laufbahn und spärlicher Bedachung hatte der am 21. Juli im Alter von 85 Jahren gestorbene Seeler noch selbst die Siege für den HSV organisiert und sich 1964 zum ersten Torschützenkönig der Bundesliga geschossen. Das Stadion für die Trauerfeier ein angemessener und würdiger Ort. Erinnert sei an die Gedenkfeier für den einstigen Nationaltorhüter Robert Enke vor rund 35 000 Menschen am 15. November 2009 im Stadion von Hannover 96.

Seeler ist nicht nur eine Hamburger Legende, sondern wird bundes- und gar weltweit verehrt. Er war einer der erfolgreichsten Torjäger, ein untadeliger Sportsmann sowie ein geradliniger und bodenständiger Mensch, wie es ihn heute wohl nur selten gibt. Sein Tod hat Millionen Menschen berührt. dpa