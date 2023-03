Abruptes Saisonende

Biblis. Überraschende Entwicklung in der Frauenhandball-A-Liga: Eigentlich sollte am Samstagnachmittag die FSG Biblis/Gernsheim ihr letztes Rundenspiel gegen die HSG Bensheim/Auerbach III bestreiten und wollte in diesem Rahmen auch Trainer Sascha Schnöller verabschieden. Doch nun hat Bensheim seine Mannschaft völlig überraschend abgemeldet, so dass die Runde für die FSG bereits beendet ist. Nur mit welchem Resultat?

„Es gibt Schlimmeres, als sich mit einem 46:16-Sieg zu verabschieden“, meint Schnöller mit Blick auf den Kantersieg vom vergangenen Wochenende bei der HSG Rüsselsheim. Dennoch gibt der zukünftige Coach der Frauen-Landesligisten TuS Zwingenberg zu: „Ich hätte dieses letzte Spiel schon gerne noch absolviert.“ Inzwischen haben sich schon einige Bensheimerinnen neue Teams gesucht: Zwingenberg, Heppenheim und auch die FSG Biblis sind Nutznießer.

Aufstieg in Bezirksoberliga?

Klassenleiterin Jennifer George dürfte indes mit einem unguten Gefühl auf die nächste Saison blicken. Denn die Frauen-Ligen im Bezirk Darmstadt schrumpfen dramatisch. Das Szenario, dass die Bezirksliga B aufgelöst und die derzeit sieben Teams in die A-Liga integriert würden, scheint realistisch. Aus der A-Liga könnten dann zwei Teams die Bezirksoberliga auffüllen.

Da kommt die FSG Biblis/Gernsheim ins Spiel. Aktuell sind sie Zweiter (19:9 Punkten). Einzig der Dritte Crumstadt/Goddelau II könnte die FSG noch abfangen, dürfte aber nicht aufsteigen, da die eigene erste Mannschaft schon in der Bezirksoberliga spielt. „Wenn es wirklich zwei Aufsteiger gibt, wären wir dabei“, meint auch Schnöller, der allerdings offen lässt, ob die FSG das auch annehmen würde. me