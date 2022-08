3:22 in der Gruppenliga

Heppenheim. Diese Niederlage sorgt für Gesprächsstoff: Mit 3:22 (1:11) verlor der FC Sportfreunde Heppenheim am Mittwochabend sein Gruppenliga-Gastspiel bei Aufstiegsfavorit SG Langstadt/Babenhausen. „Weil unser Torwart noch unterwegs war, haben wir in den ersten Minuten einen Feldspieler im Tor gehabt und mit zehn Mann angefangen. Nachdem wir in der fünften Minute das erste Tor kassiert haben, haben wir es nicht mehr geschafft, den Schalter umzulegen und ein normales Spiel abzuliefern“, sprach Sportfreunde-Trainer Frank Mucha von einer „indiskutablen“ Leistung.

Den Heppenheimern, die im Sommer mit 17 Ab- und 14 Zugängen einen radikalen Umbruch vollziehen mussten, fehlten fünf Urlauber, ein kranker und ein verletzter Spieler. Am Sonntag starteten die Sportfreunde mit einem 0:6 gegen den VfR Groß-Gerau in die neue Runde. „Solange die Leute, die gefehlt haben, nicht zurückkommen, sind ähnliche Ergebnisse nicht auszuschließen“, erklärte Mucha. cpa