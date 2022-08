Einen Sieg konnte am Samstag im Riedderby in der Fußball-Kreisliga A Bergstraße zwischen dem VfR Bürstadt und der SG Nordheim/Wattenheim keiner bejubeln. Die 80 Zuschauer bekamen auf dem Rasenplatz in Bobstadt ein 2:2 (0:1)-Unentschieden zu sehen.

„Als wir in der 80. Minute mit 2:1 in Führung gegangen sind, da dachte ich natürlich schon, dass wir uns heute den Sieg holen. Allerdings hat

...