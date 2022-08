23 freie Tage müssen reichen

Lampertheim. Den Saisonstart in der Fußball-C-Liga wird Mirco Geschwind, der Trainer des TV Lampertheim II, von seinem Urlaubsdomizil aus verfolgen. Die kurze Zeit zwischen dem letzten Pflichtspiel in der vergangenen Runde und dem Trainingsauftakt am 12. Juli ließ es nicht anders zu.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zugänge: keine. Abgang: Luca Rosenberg (SG Hüttenfeld). Der ... Zugänge: keine. Abgang: Luca Rosenberg (SG Hüttenfeld). Der Kader: Tor: Elias Götz, Luca Mackenroth, Christoph Schmidt. Abwehr: Jan Behling, Batu Cinar, Sebastian Drackert, Nils Franck, Pascal Hoffmann, Tobias Hofmann, Kimon Laesch, Louis Menges, Steffen Metzner, Daniel Zhdan. Mittelfeld: Abdul Al Windawi, Daniel Haas, Florian Gropp, Leander Hebig, Philipp Hensel, Philipp Klotz, Sebastian Kutschera, Lukas Leinhaas, Aaron Liffers, Kai Markert, Felix Stubenrauch. Angriff: Mike Bittner, David Götz, Noah Keller, Marius Metzner. Trainer: Mirco Geschwind (vierte Saison). Ziel: gesichertes Mittelfeld. Favoriten: TSV Elmshausen, SV Unter-Flockenbach III, FC Ober-Abtsteinach II, Eintracht Bürstadt II.

„Als Lehrer kann ich nur während der Ferien in Urlaub fahren. Viele Spieler, die Kinder haben, haben dasselbe Problem“, erklärt er – und übt Kritik am Hessischen Fußball-Verband: „Es gibt ja den Slogan ‚Unsere Amateure. Echte Profis’. Die Profis hatten länger frei als ich mit meinen Jungs. Eine vernünftige Pause gehört dazu, wenn man Rücksicht auf die Amateure und ihre Bedürfnisse nehmen will.“

Für den TVL II begann die Sommerpause am 19. Juni. An diesem Tag machte die Kreisoberliga-Reserve den Aufstieg über die Relegation mit einem 11:0 bei der SG Reichenbach II perfekt. Zum Vergleich: Liga-Konkurrent FV Biblis II stieg am 29. Juni wieder ins Training ein. Letztlich kam die „Zweite“ der Turner als Vizemeister der D-Liga-Gruppe 1 auf 23 freie Tage. „Man hat gemerkt, dass die Jungs nicht böse drum waren. Sie mussten die Köpfe wieder freikriegen. Umso kürzer fällt die Vorbereitung aus. Optimal ist das nicht“, hält Geschwind fest.

Bei allem Ärger hat der 45-Jährige aber wenig Sorgen, was die bevorstehende Spielzeit angeht. „Ich glaube nicht, dass wir etwas mit dem Abstieg zu tun haben werden, wenn es so läuft, wie es laufen sollte“, sagt Geschwind, der „einen gesicherten Mittelfeldplatz“ anpeilt. Im Kader macht der Coach eine „gute Mischung“ und eine „super Kameradschaft“ aus: „Wir haben zwei, drei Leute, die über 30 sind, einige Mittzwanziger und einige Spieler, die zwischen 19 und 21 Jahre alt sind. Auf dem Platz herrscht Ruhe, das Team hält zusammen. Das ist unsere Stärke. Auch die Trainingsbeteiligung ist fast immer zweistellig.“

Als gut charakterisiert Geschwind die Zusammenarbeit mit Karl-Heinz Göbel, dem neuen Trainer der ersten TVL-Mannschaft. „Karl-Heinz und ich haben mehrmals in der Woche Kontakt. Angedacht ist, dass die Durchlässigkeit zwischen den Mannschaften recht hoch ist“, berichtet Geschwind, der mit Noah Keller, Sebastian Kutschera und Kai Markert drei Leistungsträger vorerst an Göbel abgeben muss. Davon abgesehen gibt es mit Luca Rosenberg (SG Hüttenfeld) nur einen Weggang – und keine Zugänge. „Der Kader sollte groß und stark genug sein“, meint Geschwind.

Ihre drei Vorbereitungsspiele – ein 0:0 gegen B-Ligist Hüttenfeld, ein 2:2 gegen den FV Ladenburg II und ein 0:3 gegen den SKV Sandhofen II – absolvierte die TVL-Reserve innerhalb von sieben Tagen. Die Generalprobe gegen den TSV/Amicitia Viernheim II fiel aus. In der Liga geht es am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Schwanheim los. Eine Woche später kommt Biblis II. Am Mittwoch, 17. August, steht das Derby beim VfB Lampertheim an.