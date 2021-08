1.JC Bürstadt muss sich weiter gedulden

Bürstadt. Mit dem olympischen Silbergewinner Eduard Trippel aus Rüsselsheim fieberte der 1. Judo-Club Bürstadt (JCB) zuletzt regelrecht mit. „Seine Karriere verfolgen wir seit Kindesbeinen. Er war auch schon ein paar Mal in Bürstadt, man kennt sich. Unsere Whatsapp-Gruppe hat geglüht“, sagt Bürstadts Zweitliga-Teammanager und zweiter Vorsitzender Lothar Kilian.

Der Blick nach Tokio hat zumindest für ein paar Stunden den Ärger darüber verfliegen lassen, dass der 1. JCB ein weiteres Jahr auf seinen Einstand in der 2. Bundesliga warten muss. „Die Saison wurde komplett abgesagt. Stattdessen soll es am 18. September ein Ligaturnier in München geben“, verrät Kilian. Kurios: Auf der Homepage des Deutschen Judo-Bunds ist dazu noch nichts vermeldet. Dabei steht die Entscheidung laut Kilian schon seit „vier, fünf Wochen“ fest.

„Es hat eine Abstimmung aller Zweitligisten gegeben, die sich mehrheitlich für ein Ligaturnier ausgesprochen haben. Diese Lösung war nicht unser Favorit, aber wir werden uns natürlich danach richten“, meint Kilian: „Wir hätten uns gerne zu Hause präsentiert.“

Keine Auf- und Absteiger

Gegen eine Verlegung der Saison in den Herbst, wie sie der Bürstädter Judo-Club bevorzugt hatte, habe aus Sicht vieler Vereine gesprochen, dass es zu Terminkollisionen kommen hätte können, berichtet der JCB-Teammanager. Schließlich sind in dem Zeitraum verschiedene Qualifikationsturniere, etwa für Deutsche Meisterschaften, vorgesehen. Auf- und Absteiger werden beim Tagesturnier in München allerdings nicht ermittelt.

„Das soll erst 2022 wieder kommen“, weiß Kilian. Die Turnierteilnehmer wurden in zwei Gruppen gelost. Bürstadt trifft auf den ESV Ingolstadt, den TV Lenggries und die HTG Bad Homburg. In der zweiten Gruppe stehen Kim-Chi Wiesbaden, der BC Karlsruhe, das Judo-Team Rheinland aus Bad Ems und der JC Leipzig.

Unklar ist noch, in welcher Halle in München das Turnier steigen wird, ob und wie viele Fans mitreisen dürfen und wie groß die Mannschaftsstärke sein wird. Generell wird das Turnier wohl auch mit der Entwicklung der Corona-Fallzahlen stehen und fallen.

„Zum zweiten Mal ausgebremst“

Für den 1. JC Bürstadt war die Absage der 2. Bundesliga eine ernüchternde Nachricht. Im Herbst 2019 hatten die Südhessen den erstmaligen Sprung auf die Bundesebene als Oberliga-Meister wahrgenommen. „Wir sind mit einer Rieseneuphorie aufgestiegen und wurden jetzt zum zweiten Mal ausgebremst. Der Aufstiegsschwung ist verflogen“, erklärt Kilian.