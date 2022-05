1:8-Pleite: Abstieg des VfR besiegelt

Ried. Die Sachen zusammenräumen kann in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße der VfR Bürstadt, dessen Abstieg nach der deutlichen 1:8-Auswärtsniederlage bei Olympia Lorsch nun traurige Gewissheit ist. Ebenfalls eine Auswärtsniederlage bezog der TV Lampertheim mit dem 1:3 bei der SG Unter-Abtsteinach.

SC Oly. Lorsch – VfR Bürstadt 8:1

Nach der deutlichen Niederlage im traditionsreichen Derby bei Olympia Lorsch steht der nach 2003 und 2008 der dritte VfR-Abstieg in die Kreisliga A nun endgültig fest. „Das war heute ein eklatanter Leistungsunterschied. Die junge Bürstädter Mannschaft konnte einem da fast leidtun“, sah Lorschs Stadionsprecher Gerhard Henkes einen auch in der Höhe verdienten Erfolg der Gastgeber und stellte fest, dass bei einer etwas besseren Chancenauswertung auch ein zweistelliger Spielausgang möglich gewesen wäre.

Zwar vereitelte VfR-Keeper Jannik Roos auch einige gute Lorscher Möglichkeiten, doch recht schnell stellte die Olympia unter Beweis, dass der Sieg nur über sie führen würde. Tobias Georgi eröffnete in der dritten Minute den Torreigen und freute sich elf Minuten auch darüber, dass Andreas Krämer, einst auch in Bürstadt am Ball, das 2:0 erzielte. Der wohl schönste Treffer aber fiel in der 16. Minute. Lorschs Spielertrainer Dennis Holdschick erkämpfte sich im Mittelfeld den Ball, lief bis zum Strafraum und markierte gekonnt das 3:0.

„Das war ein schöner Hammer mit links“, hatte Henkes ganz besonders Gefallen an diesem Tor, welches die Vorentscheidung bedeutete. Denn die Olympia brachte es nun auch nicht mehr aus dem Konzept, dass Bürstadts Rojhat Akan in der 20. Minute auf 3:1 verkürzte. „Mit einer schönen Bogenlampe hat er den Ball aus spitzem Winkel schön über unseren Torwart Fabian Grimm hinweg, hereingeschossen. Auch dieser Treffer war durchaus sehenswert“, beschrieb Henkes den Ehrentreffer der Gäste.

Fortan spielte nur noch die Olympia. Henkes machte mit zwei Treffern in der 22. Und 40. Minute alles klar, ehe die Olympia-Torschützen im zweiten Durchgang Markus Gölz (64.), Sascha Wickler (67.) und Jesse Dorval (77.) hießen.

U.-Abtsteinach – TV Lamperth. 3:1

„Das war eine klare Angelegenheit meiner Mannschaft. Unser Sieg ist hochverdient“, freute sich Unter-Abtsteinachs Trainer Miguel da Silva über den dreifachen Punktgewinn seiner Mannschaft. Als Torvorbereiter setzte sich Unter-Abtsteinachs Vladimir Georgiev glänzend in Szene. Davon profitierte nicht nur Brandon Wiley bei seinem 1:0 in der achten Minute, sondern auch eine halbe Stunde später Roman Magel, dem das 2:0 gelang. Aber auch die SG Unter-Abtsteinach war nicht fehlerfrei. Nach einer Unzulänglichkeit im Spielaufbau spielten die Lampertheimer den Ball gekonnt in die Tiefe, so dass Bartu Aldirmazoglu in der 44. Minute auf 2:1 verkürzte. Für den Schlusspunkt einer letztlich einseitigen Begegnung aber sorgte in der 61. Minute Nils Makan, dessen Freistoß aus 18 Metern direkt im Winkel landete – 3:1. hias

