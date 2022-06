11:0 – TVL II macht Aufstieg klar

Reichenbach. Nach dem 11:0-Auswärtserfolg im zweiten Relegationsspiel um die beiden freien Plätze in der Kreisliga C Bergstraße bei der SG Reichenbach II (Kreisliga D Staffel II) ist den Fußballern des TV Lampertheim (Kreisliga D Staffel I) der Aufstieg nun nicht mehr zu nehmen. Der Kantersieg im Lautertal war bereits der zweite TVL-Erfolg in dieser Dreierrelegation, denn am vergangenen Donnerstag hatte die Mannschaft von Trainer Mirko Geschwind den SV Eintracht Zwingenberg mit 1:0 geschlagen.

Somit entscheidet sich am Mittwochabend in der finalen Begegnung, ob neben den Lampertheimern die Reichenbacher oder die nun favorisierten Zwingenberger, denen bereits ein Unentschieden reicht, den weiteren C-Liga-Platz einnehmen werden.

„Mit uns ist zu rechnen“

„Mit diesem hohen Auswärtssieg haben wir nicht nur deutlich unter Beweis gestellt, dass wir den Wettbewerb klar für uns entschieden haben, sondern machen damit auch eine klare Ansage, dass auch in der C-Liga mit uns zu rechnen ist und wir dort einen Platz in der oberen Tabellenhälfte beanspruchen“, wählte Lampertheims Sportausschussvorsitzender Stefan Gudowius deutliche Worte. Ebenso deutlich wurde er auch, was das Leistungsvermögen der Reichenbacher anbelangte: „Der Gegner war ganz klar überfordert. Wir hatten sehr leichtes Spiel.“

Von Beginn an drückten die Lampertheimer in ihren roten Trikots auf das Reichenbacher Tor. Schon in der zehnten Minute umjubelten sie das 1:0 durch Sebastian Kutschera. Philipp Hensel, einer der Routiniers in der Lampertheimer Mannschaft, erzielte in der 21. Minute das 2:0, dem Marius Metzner nur vier Minuten später das 3:0 folgen ließ. In der 27. Minute war dann TVL-Kapitän Tobias Hofmann an der Reihe, als er zum 4:0 traf. Noch vor dem Wechsel gelangen Noah Keller (31., 43,) noch zwei schöne Treffer zum 5:0 bzw. 7:0. Doch mit dem 6:0 in der 37. Minute, als der Ball im Winkel des SG-Tores landete, sorgte Sebastian Kutschera für ein Raunen bei den Zuschauern.

Auch im zweiten Durchgang änderte sich an der Überlegenheit der Lampertheimer, die mit vielen Schlachtenbummlern angereist waren, wenig. Denn ab der 73. Minute ging es mit dem 8:0 durch Kai Markert munter weiter. 75 Minuten waren gespielt, als Mike Büttner das 9:0 gelang. In der 80. Minute wurde das Ergebnis mit Noah Kellers 10:0 zweistellig, ehe der eingewechselte Nils Franck in der 90. Minute den Schlusspunkt setzte – 11:0. Da waren die Reichenbacher, von denen nicht wenige erkannten, dass zwischen den Kreisligen D I und D II doch ein spielerischer Unterschied besteht, bedient. hias